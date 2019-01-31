«Вулверхэмптон» намерен арендовать Азмуна за 2 млн евро
«Вулверхэмптон» намерен арендовать нападающего казанского «Рубина» Сердара Азмуна, сообщает Sky Sports.
«Вулверхэмптон» намерен арендовать нападающего казанского «Рубина» Сердара Азмуна, сообщает Sky Sports.
По данным издания, английский клуб заплатит за аренду 24-летнего форварда € 2 млн. Также, в сделку может быть включён пункт с опцией последующего выкупа Азмуна за € 13 млн.
Ранее в СМИ сообщалось, что на иранского футболиста нацелился «Зенит». Питерский клуб сделал официальное предложение «Рубину» о покупке игрока за € 10 млн и направил его в офис клуба.
В настоящее время Азмун выступает в Кубке Азии в составе сборной Ирана. В шести матчах турнира Сердар записал на свой счёт 4 гола и 1 результативную передачу, чем помог национальной команде выйти в полуфинал, где она уступила сборной Японии со счётом 0:3.