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10:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вулверхэмптон» намерен арендовать Азмуна за 2 млн евро

«Вулверхэмптон» намерен арендовать нападающего казанского «Рубина» Сердара Азмуна, сообщает Sky Sports.

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Источник: РИА "Новости"

По данным издания, английский клуб заплатит за аренду 24-летнего форварда € 2 млн. Также, в сделку может быть включён пункт с опцией последующего выкупа Азмуна за € 13 млн.

Ранее в СМИ сообщалось, что на иранского футболиста нацелился «Зенит». Питерский клуб сделал официальное предложение «Рубину» о покупке игрока за € 10 млн и направил его в офис клуба.

В настоящее время Азмун выступает в Кубке Азии в составе сборной Ирана. В шести матчах турнира Сердар записал на свой счёт 4 гола и 1 результативную передачу, чем помог национальной команде выйти в полуфинал, где она уступила сборной Японии со счётом 0:3.

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