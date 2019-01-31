«Вулверхэмптон» намерен арендовать Азмуна за 2 млн евро

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, английский клуб заплатит за аренду 24-летнего форварда € 2 млн. Также, в сделку может быть включён пункт с опцией последующего выкупа Азмуна за € 13 млн.

Ранее в СМИ сообщалось, что на иранского футболиста нацелился «Зенит». Питерский клуб сделал официальное предложение «Рубину» о покупке игрока за € 10 млн и направил его в офис клуба.