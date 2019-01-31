Зе Луиш — о связке с Адриану, критике и Кабо-Верде. Душевное интервью форварда «Спартака»
Интервью «СЭ» с главным бомбардиром
Интервью «СЭ» с главным бомбардиром
«А я не знал, что ты такой умный!» — скажет после этого интервью глава
— Что с пальцем? — первый вопрос Зе, который пришел на разговор с перебинтованной рукой.
— Ничего страшного, рабочий момент. Скоро сниму повязку.
— «Спартак» сейчас в полном порядке. Настолько, что некоторые болельщики даже жалеют, что сезон не возобновляется завтра.
— И я чувствую эту силу. Несмотря на то, что еще много над чем работать, мы понимаем, что сейчас двигаемся в правильном направлении.
— Со стороны кажется, что именно вам больше подходит быстрый силовой футбол. Как играется при новой тактике?
— Футболисты адаптируются под разные стили. Нельзя зацикливаться на
— Кто в «Спартаке» главная звезда после ухода Промеса?
— Нет такого. Лично я никогда себя не чувствовал звездой. Просто делаю свою работу. Приятно, что работа дает результаты, ее признают. Но Зе Луиш это не про звездность, а про труд.
— В чем прибавили за эти годы в «Спартаке»?
— Я вырос как игрок и как личность. Научился контролировать свои эмоции. Теперь концентрируюсь только на том, что действительно важно.
— Считается, что Зе Луиш хорош во всем, кроме реализации. И если бы Зе все реализовывал, он бы уже играл в «Реале». Что думаете?
— О, критиковать все любят. Ну, пусть те, кому не нравится моя реализация, выйдут и сделают лучше… На самом деле нормально отношусь к критике. И прекрасно понимаю, над чем надо работать.
— Стать лучшим бомбардиром чемпионата России — хорошая мотивация?
— О да! Это отличная мотивация. И я ставлю перед собой такую задачу — стать лучшим бомбардиром чемпионата. Ведь если ты стал лучшим, значит, уже помог своей команде. Тот случай, когда личная мотивация не мешает командной, а наоборот — помогает.
— На одной из тренировок в Катаре владельцу клуба показывали данные по физической готовности. Как думаете, вашими показателями он был доволен?
— Думаю, да. Я себя чувствую хорошо. За последний год вообще прибавил в физике. Много работал над профилактикой травм, и как мне кажется, сделал шаг вперед в этом отношении. Надеюсь, и тренеру все нравится.
— Что именно изменили для профилактики травм?
— Еще в прошлом году для меня разработали специальные упражнения — выполняю их как по ходу сезона, так и в отпуске. Польза ощутима.
— Вам комфортно в паре с Луизом Адриану?
— До появления Кононова мы с Адриану в паре играли нечасто. Затем в команду пришла другая философия, и мы с Адри стали играть вдвоем.
— Зе Луиш и Луиз Адриану — самая крутая пара форвардов в России?
— Точно самая дружная. У нас превосходные отношения, и на поле и вне его. Но и в футболе
— Не увлекаетесь случайно ММА? С вашей комплекцией — только в путь.
— Я не агрессивен!
— А если молодой въедет на двусторонке, напихаете ему?
— Раньше напихал бы как следует! Был у меня грешок — лишняя агрессия. Но я с этим борюсь. Был намного хуже, чем сейчас.
— Как вам турнир в Катаре?
— Хорошая идея. Понравилось играть с принципиальными соперниками, потому что я вообще люблю соперничество и борьбу. Другое дело, что не всегда на сборах нужны такие дерби. Бывает, что тренеры преследуют на
— Прокомментируйте, пожалуйста, информацию об интересе к вам со стороны «Галатасарая».
— Приятно узнать, что тобой интересуются другие клубы. Это значит, что ты не зря ешь свой хлеб, делаешь свою работу правильно, растешь, и этим вызван интерес других клубов. С другой стороны, могу всех заверить, что я — игрок «Спартака» и намерен выполнить свой контракт с клубом от и до. Сейчас я полностью сконцентрирован на работе в «Спартаке», на защите
— Какой бы чемпионат вам подошел? АПЛ?
— Нравится чемпионат Англии, никогда не отрицал это. С другой стороны, не ослеплен этой идеей. Делаю свою работу, а время покажет.
— А в детстве о чем мечтали?
— В детстве мечтал о «Бенфике»!
— Что у вас за история со сборной
— Ситуация непростая. Всегда туда ездил, и много раз. Но как ни приеду — травма.
— Почему?
— У
— Но
— Вот именно. Я патриот и горд играть за свою страну. Вот только на родине меня много критикуют, думают, что я игнорирую сборную. Это не так. Я никого не игнорирую и сборную не бросал. Просто так совпадало, что когда меня вызывали в национальную команду, на меня обрушивались травмы. Мне это самому не нравится. А если бы я хотел бросить сборную, то давно принял бы другое гражданство. Но в 16 лет сделал свой выбор — остался в
— Ваша подруга Леся была с вами в Дубае на первом сборе. Это не мешало тренироваться?
— Никак!
— Вам в Инстаграме очень добрые комменты пишут.
— А я их не читаю, потому что ничего не понимаю.
— Леся говорит, что вы общаетесь на странной смеси языков. Кто кого больше учит?
— Слушайте, я иногда сам не понимаю, на каком языке говорю. Могу позвонить маме и случайно перейти на русский. А она не понимает: «А, что? Сынок, ты о чем?». Такое вот у нас общение. Кто кого больше учит? Наверное, я ее. Я очень неплохо преподаю английский,
— Возили подругу на
— Конечно. Уже познакомил с мамой. Они с Лесей отлично поладили. У меня мама такой человек, что с ней нельзя не подружиться.
— Самый популярный вопрос — когда свадьба?
— Пусть все идет своим чередом. Такие события не планируют, все должно быть естественно!
— Любимый остров вашей родины?
— Остров Фогу. Мой родной. Переводится — «огненный».
— Три вещи, которые обязательно нужно сделать на
— Первое — приехать на Фогу и сфотографироваться на фоне знаменитого вулкана, его высота — 2829 метров!
— Наизусть помните?
— Конечно! Это наш крупнейший вулкан. И можно не просто сфоткаться, но и забраться на вершину. Это очень сложно. Уникальный опыт. Лично я еще не залезал. Это действительно непросто. Все, кто туда добирается, в восторге.
— Второе?
— Второе — посетить остров Сал. Красивейшие пляжи, чистая вода, просто рай. Ощущение, что ты в Европе, но с африканским климатом. И третье — просто насладиться расслабленной атмосферой
— Острова находятся между Америкой и Африкой. В вас больше бразильского или африканского?
— О, прекрасный вопрос! Я считаю, что у нас очень сильные связи с Бразилией. Многие традиции похожи. Карнавал, еда, образ жизни. И мы сами хотим быть, как бразильцы. В том числе и в футбольном плане! Но нет таких условий, как в Бразилии.
— Три вещи, которые обязательно нужно сделать в Москве? Что посоветуете другу из
—
— Спартаковские болельщики вас называют Бонифацием. Предыдущее прозвище — Матадор. Так кто вы?
— Кто я? Работяга и немного мечтатель. А так принимаю прозвища, которые дают болельщики. Людям со стороны видно то, что ты не видишь сам. Бонифаций так Бонифаций. Мне нравится.
— «Спартак» станет чемпионом?
— «Спартак» это «Спартак». Он всегда должен биться за чемпионство.