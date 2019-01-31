Зе Луиш — о связке с Адриану, критике и Кабо-Верде. Душевное интервью форварда «Спартака»

Источник: Спорт-Экспресс

«А я не знал, что ты такой умный!» — скажет после этого интервью глава пресс-службы красно-белых Леонид Трахтенберг, что заставит Зе Луиша громко рассмеяться. Самый мощный форвард «Спартака» производит впечатление сурового и прямолинейного человека. Но гора мышц скрывает горячее сердце и искреннюю страсть.

Задача — стать лучшим бомбардиром

— Что с пальцем? — первый вопрос Зе, который пришел на разговор с перебинтованной рукой.

— Ничего страшного, рабочий момент. Скоро сниму повязку.

— «Спартак» сейчас в полном порядке. Настолько, что некоторые болельщики даже жалеют, что сезон не возобновляется завтра.

— И я чувствую эту силу. Несмотря на то, что еще много над чем работать, мы понимаем, что сейчас двигаемся в правильном направлении.

— Со стороны кажется, что именно вам больше подходит быстрый силовой футбол. Как играется при новой тактике?

— Футболисты адаптируются под разные стили. Нельзя зацикливаться на какой-то одной тактике, ведь у каждого тренера своя философия. Этот стиль мне тоже нравится. Тренер доверяет, я понимаю, что он от меня хочет, так что проблем нет. Новый футбол «Спартака» мне подходит.

— Кто в «Спартаке» главная звезда после ухода Промеса?

— Нет такого. Лично я никогда себя не чувствовал звездой. Просто делаю свою работу. Приятно, что работа дает результаты, ее признают. Но Зе Луиш это не про звездность, а про труд.

— В чем прибавили за эти годы в «Спартаке»?

— Я вырос как игрок и как личность. Научился контролировать свои эмоции. Теперь концентрируюсь только на том, что действительно важно.

— Считается, что Зе Луиш хорош во всем, кроме реализации. И если бы Зе все реализовывал, он бы уже играл в «Реале». Что думаете?

— О, критиковать все любят. Ну, пусть те, кому не нравится моя реализация, выйдут и сделают лучше… На самом деле нормально отношусь к критике. И прекрасно понимаю, над чем надо работать.

— Стать лучшим бомбардиром чемпионата России — хорошая мотивация?

— О да! Это отличная мотивация. И я ставлю перед собой такую задачу — стать лучшим бомбардиром чемпионата. Ведь если ты стал лучшим, значит, уже помог своей команде. Тот случай, когда личная мотивация не мешает командной, а наоборот — помогает.

— На одной из тренировок в Катаре владельцу клуба показывали данные по физической готовности. Как думаете, вашими показателями он был доволен?

— Думаю, да. Я себя чувствую хорошо. За последний год вообще прибавил в физике. Много работал над профилактикой травм, и как мне кажется, сделал шаг вперед в этом отношении. Надеюсь, и тренеру все нравится.

— Что именно изменили для профилактики травм?

— Еще в прошлом году для меня разработали специальные упражнения — выполняю их как по ходу сезона, так и в отпуске. Польза ощутима.

Самая дружная пара форвардов чемпионата

— Вам комфортно в паре с Луизом Адриану?

— До появления Кононова мы с Адриану в паре играли нечасто. Затем в команду пришла другая философия, и мы с Адри стали играть вдвоем. Какое-то время привыкали к этому, но вскоре нашли общий язык, разделили функции, и каждый обрел свое место. Но вообще наш футбол — разный. Надо быть пластичными в этом плане — уметь играть и вдвоем, и порознь. Дублируем ли мы друг друга? Об этом пусть рассуждают журналисты. В чем-то мы, конечно, схожи, но выводы пусть делают специалисты.

— Зе Луиш и Луиз Адриану — самая крутая пара форвардов в России?

— Точно самая дружная. У нас превосходные отношения, и на поле и вне его. Но и в футболе кое-что умеем. Уверен, вдвоем мы сможем создать немало проблем соперникам.

— Не увлекаетесь случайно ММА? С вашей комплекцией — только в путь.

— Я не агрессивен!

— А если молодой въедет на двусторонке, напихаете ему?

— Раньше напихал бы как следует! Был у меня грешок — лишняя агрессия. Но я с этим борюсь. Был намного хуже, чем сейчас.

— Как вам турнир в Катаре?

— Хорошая идея. Понравилось играть с принципиальными соперниками, потому что я вообще люблю соперничество и борьбу. Другое дело, что не всегда на сборах нужны такие дерби. Бывает, что тренеры преследуют на каком-то этапе другие цели. Но в нашем случае все получилось нормально. Мы выполнили все задачи на сбор, плюс выиграли турнир.

Интерес «Галатасарая»

— Прокомментируйте, пожалуйста, информацию об интересе к вам со стороны «Галатасарая».

— Приятно узнать, что тобой интересуются другие клубы. Это значит, что ты не зря ешь свой хлеб, делаешь свою работу правильно, растешь, и этим вызван интерес других клубов. С другой стороны, могу всех заверить, что я — игрок «Спартака» и намерен выполнить свой контракт с клубом от и до. Сейчас я полностью сконцентрирован на работе в «Спартаке», на защите красно-белых цветов. Если в будущем когда-то поступит предложение, которое заинтересует все стороны, и клуб, и меня, тогда сядем, будем разговаривать. Но на данный момент я — игрок «Спартака».

— Какой бы чемпионат вам подошел? АПЛ?

— Нравится чемпионат Англии, никогда не отрицал это. С другой стороны, не ослеплен этой идеей. Делаю свою работу, а время покажет.

— А в детстве о чем мечтали?

— В детстве мечтал о «Бенфике»!

Как ни приеду в сборную — травма

— Что у вас за история со сборной Кабо-Верде? Почему пропускаете матчи?

— Ситуация непростая. Всегда туда ездил, и много раз. Но как ни приеду — травма. Какой-то злой рок. Плюс много других сложностей, о которых не очень хотел бы говорить. Тема для меня болезненная.

— Почему?

— У Кабо-Верде много талантливых футболистов. Несмотря на то, что это маленькая страна, хватает игроков, которые могли бы добиться успеха и порадовать страну. У сборной серьезный потенциал. Но происходит банальная история. Все эти таланты, когда вырастают, не хотят играть за Кабо-Верде. Они получают паспорта европейских стран — Португалии, Швейцарии и так далее. Там комфортнее и статуснее. Там — Европа, а не разъезды по Африке. Там деньги и безопасность семей. Я их понимаю, но это печально. Надеюсь, в один прекрасный день менталитет футболистов изменится.

— Но вы-то не поменяли гражданство.

— Вот именно. Я патриот и горд играть за свою страну. Вот только на родине меня много критикуют, думают, что я игнорирую сборную. Это не так. Я никого не игнорирую и сборную не бросал. Просто так совпадало, что когда меня вызывали в национальную команду, на меня обрушивались травмы. Мне это самому не нравится. А если бы я хотел бросить сборную, то давно принял бы другое гражданство. Но в 16 лет сделал свой выбор — остался в Кабо-Верде. Потому что это моя страна. Надеюсь, рано или поздно ситуация изменится, и молодые футболисты последуют моему примеру.

У нас сильные связи с Бразилией

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— Ваша подруга Леся была с вами в Дубае на первом сборе. Это не мешало тренироваться?

— Никак! Пресс-атташе и журналисты больше мешали! (Смеется.).

— Вам в Инстаграме очень добрые комменты пишут.

— А я их не читаю, потому что ничего не понимаю.

— Леся говорит, что вы общаетесь на странной смеси языков. Кто кого больше учит?

— Слушайте, я иногда сам не понимаю, на каком языке говорю. Могу позвонить маме и случайно перейти на русский. А она не понимает: «А, что? Сынок, ты о чем?». Такое вот у нас общение. Кто кого больше учит? Наверное, я ее. Я очень неплохо преподаю английский, ха-ха.

— Возили подругу на Кабо-Верде?

— Конечно. Уже познакомил с мамой. Они с Лесей отлично поладили. У меня мама такой человек, что с ней нельзя не подружиться.

— Самый популярный вопрос — когда свадьба?

— Пусть все идет своим чередом. Такие события не планируют, все должно быть естественно!

— Любимый остров вашей родины?

— Остров Фогу. Мой родной. Переводится — «огненный».

— Три вещи, которые обязательно нужно сделать на Кабо-Верде, когда ты там в первый раз?

— Первое — приехать на Фогу и сфотографироваться на фоне знаменитого вулкана, его высота — 2829 метров!

— Наизусть помните?

— Конечно! Это наш крупнейший вулкан. И можно не просто сфоткаться, но и забраться на вершину. Это очень сложно. Уникальный опыт. Лично я еще не залезал. Это действительно непросто. Все, кто туда добирается, в восторге.

— Второе?

— Второе — посетить остров Сал. Красивейшие пляжи, чистая вода, просто рай. Ощущение, что ты в Европе, но с африканским климатом. И третье — просто насладиться расслабленной атмосферой Кабо-Верде. Увидеть счастье на лицах людей, у которых нет больших денег, но которые умеют радоваться жизни. Это и есть суть Кабо-Верде.

— Острова находятся между Америкой и Африкой. В вас больше бразильского или африканского?

— О, прекрасный вопрос! Я считаю, что у нас очень сильные связи с Бразилией. Многие традиции похожи. Карнавал, еда, образ жизни. И мы сами хотим быть, как бразильцы. В том числе и в футбольном плане! Но нет таких условий, как в Бразилии.

— Три вещи, которые обязательно нужно сделать в Москве? Что посоветуете другу из Кабо-Верде?

— Во-первых, надо приехать зимой, чтобы было реально холодно. Ваши морозы — ваше богатство. Но надо наслаждаться холодом! Быть позитивным. Если жаловаться «ой как холодно», ты просто сдохнешь. Второе — приехать на заснеженную Красную площадь. И третье — просто погулять по улицам в центре без конкретного маршрута.

— Спартаковские болельщики вас называют Бонифацием. Предыдущее прозвище — Матадор. Так кто вы?

— Кто я? Работяга и немного мечтатель. А так принимаю прозвища, которые дают болельщики. Людям со стороны видно то, что ты не видишь сам. Бонифаций так Бонифаций. Мне нравится.

— «Спартак» станет чемпионом?