«Бока Хуниорс» планирует сделать предложение «Зениту» по Ригони
«Бока Хуниорс» до закрытия зимнего трансферного окна хочет приобрести полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, сообщает Diario Panorama.
«Бока Хуниорс» до закрытия зимнего трансферного окна хочет приобрести полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, сообщает Diario Panorama.
Ранее руководство «Боки» попыталось купить защитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акунью за € 15 млн, но получило отказ. Теперь аргентинский клуб намерен сделать предложение «Зениту» о трансфере Ригони.
Первую половину нынешнего сезона Эмилиано провёл в Серии А, где выступал за «Аталанту». Договор об аренде был рассчитан до лета, однако итальянский клуб решил расторгнуть его в январе.
Ригони перешёл в «Зенит» в августе 2017 года из аргентинского «Индепендьенте» за € 9 млн. Контракт 25-летнего полузащитника с