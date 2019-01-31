«Бока Хуниорс» планирует сделать предложение «Зениту» по Ригони

Источник: AFP 2019

Ранее руководство «Боки» попыталось купить защитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акунью за € 15 млн, но получило отказ. Теперь аргентинский клуб намерен сделать предложение «Зениту» о трансфере Ригони.

Первую половину нынешнего сезона Эмилиано провёл в Серии А, где выступал за «Аталанту». Договор об аренде был рассчитан до лета, однако итальянский клуб решил расторгнуть его в январе.