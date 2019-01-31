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19:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бока Хуниорс» планирует сделать предложение «Зениту» по Ригони

«Бока Хуниорс» до закрытия зимнего трансферного окна хочет приобрести полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, сообщает Diario Panorama.

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Источник: AFP 2019

Ранее руководство «Боки» попыталось купить защитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акунью за € 15 млн, но получило отказ. Теперь аргентинский клуб намерен сделать предложение «Зениту» о трансфере Ригони.

Первую половину нынешнего сезона Эмилиано провёл в Серии А, где выступал за «Аталанту». Договор об аренде был рассчитан до лета, однако итальянский клуб решил расторгнуть его в январе.

Ригони перешёл в «Зенит» в августе 2017 года из аргентинского «Индепендьенте» за € 9 млн. Контракт 25-летнего полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2020/21.

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