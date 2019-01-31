«Рубин» подписал контракты с голкиперами Волком и Городовым

Сроки соглашений с 17-летним Волком и 25-летним Городовым не уточняются.

Волк — воспитанник академии «Рубина», в 2017—2018 годах выступал за резервную команду нижнекамского «Нефтехимика». Городовой защищал цвета «Динамо» (Ставрополь), «Сахалина» (Южно-Сахалинск), «Якутии» (Якутск), «Спартака» (Нальчик). В 2017—2018 годах играл за клуб второго по силе дивизиона норвежского футбола «Конгсвингер».