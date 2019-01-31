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20:34 (мск), источник: Р-Спорт

«Рубин» подписал контракты с голкиперами Волком и Городовым

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Голкиперы Давид Волк и Алексей Городовой заключили контракты с казанским футбольным клубом «Рубин», сообщается на официальном сайте команды.

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Сроки соглашений с 17-летним Волком и 25-летним Городовым не уточняются.

Волк — воспитанник академии «Рубина», в 2017—2018 годах выступал за резервную команду нижнекамского «Нефтехимика». Городовой защищал цвета «Динамо» (Ставрополь), «Сахалина» (Южно-Сахалинск), «Якутии» (Якутск), «Спартака» (Нальчик). В 2017—2018 годах играл за клуб второго по силе дивизиона норвежского футбола «Конгсвингер».

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