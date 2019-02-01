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01:40 (мск), источник: Чемпионат.com

18-летний Климов из «Локомотива» перешёл в бельгийский «Серкль Брюгге»

Бельгийский клуб «Серкль Брюгге» на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Кирилла Климова из московского «Локомотива».

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18-летний россиянин подписал с новой командой соглашение до 30 июня 2021 года.

«С нетерпением жду начала работы в Бельгии. Надеюсь продолжить развиваться как профессиональный футболист и помочь команде добиться больших успехов», — сказал Кирилл.

В нынешнем сезоне молодёжного первенства России Климов забил один гол в четырёх матчах.

«Серкль Брюгге», набрав 26 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице бельгийской Лиги Жюпиле. В игре 24-го тура команда Лорана Гюо встретится с «Зюлте-Варегем». Матч состоится в Варегеме на стадионе «Регенбогстадион» 2 февраля и начнётся в 22:00 мск.

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