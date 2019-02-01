18-летний Климов из «Локомотива» перешёл в бельгийский «Серкль Брюгге»

18-летний россиянин подписал с новой командой соглашение до 30 июня 2021 года.

«С нетерпением жду начала работы в Бельгии. Надеюсь продолжить развиваться как профессиональный футболист и помочь команде добиться больших успехов», — сказал Кирилл.

В нынешнем сезоне молодёжного первенства России Климов забил один гол в четырёх матчах.