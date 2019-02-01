ПАОК приобрел у «Ростова» Ингасона

Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 25-летним защитником рассчитано до 2022 года. В составе «Ростова», в который он перешел в 2017 году, Ингасон провел 49 матчей и забил 5 голов.

«Мы благодарим Сверрира за 1,5 года, которые он защищал цвета нашей команды. Ингасон стал настоящим лидером обороны, который не только руководил обороной, но и забивал важнейшие мячи. Удачи, Инги!» — говорится в сообщении на официальном сайте клуба Российской премьер-лиги.