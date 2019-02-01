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13:25 (мск), источник: Р-Спорт

ПАОК приобрел у «Ростова» Ингасона

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Греческий ПАОК на своем официальном сайте объявил о приобретении у «Ростова» исландского футболиста Сверрира Ингасона.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 25-летним защитником рассчитано до 2022 года. В составе «Ростова», в который он перешел в 2017 году, Ингасон провел 49 матчей и забил 5 голов.

«Мы благодарим Сверрира за 1,5 года, которые он защищал цвета нашей команды. Ингасон стал настоящим лидером обороны, который не только руководил обороной, но и забивал важнейшие мячи. Удачи, Инги!» — говорится в сообщении на официальном сайте клуба Российской премьер-лиги.

Ранее Ингасон выступал за испанскую «Гранаду», бельгийский «Локерен», норвежский «Викинг» и исландский «Брейдаблик». В активе защитника 26 матчей и три гола за сборную Исландии.

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