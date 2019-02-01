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17:40 (мск), источник: Р-Спорт

В суд поступило ходатайство следствия о продлении ареста Кокорину и Мамаеву

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступили материалы следствия с ходатайством о продлении ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

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Источник: РИА "Новости"

В суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Павлу Мамаеву и Александру Кокорину до 8 апреля", — сказала Дзюрко.

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Она добавила, что заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 6 февраля в 12:00.

Ранее Тверской суд Москвы продлил арест Кокорина и Мамаева, заключенных под стражу за участие в двух потасовках в столице 8 октября. Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Санкция только статьи «хулиганство» предполагает до семи лет заключения. Срок содержания под стражей истекает 8 февраля.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел, по данным следствия, около 08.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы «Пекин» напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

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