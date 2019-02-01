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21:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российским футболистам Кокорину и Мамаеву могу продлить арест

В Тверской районный суд Москвы поступили материалы следствия с ходатайством о продлении до 8 апреля этого года арестов нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева. Рассмотрение назначено на 6 февраля.

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В пятницу «Зенит» собирается заявить в Лигу Европы нападающего Сердара Азмуна, который должен перейти из «Рубина». В этот же день другой форвард питерцев получил очередную порцию плохих новостей. Хороших у Кокорина нет с 8 октября прошлого года, когда он в одном из столичных кафе ударил стулом чиновника Дениса Пака и участвовал в избиении водителя Виталия Соловчука, запустив цепь непоправимых для себя и товарищей событий. Жизнь футболиста с тех пор превратилась в кошмарный и, похоже, бесконечный сериал. Показательное задержание, постыдное шоу на ТВ, несколько судебных заседаний, каждое из которых вроде бы давало надежду, что «припугнули — и хватит», но заканчивалось одинаково. И теперь следствие хочет продлить арест еще на два месяца — до 8 апреля.

Если суд удовлетворит ходатайство (а вероятность этого — 99 процентов), Кокорин и Мамаев проведут в тюрьме уже полгода.

«Это просто позор!», — кричал Мамаев в конце последнего заседания, когда стало понятно, что футболисты встретят в СИЗО Новый год, и можно представить, какая реакция последует сейчас. Хотя возможно, уже никакая, потому что сопротивляться государственной машине невозможно. Очевидно, все к тому, что игроков закрывают наглухо. Максимально наказывают — насколько это возможно в данном случае.

Принято считать, что в сладкой жизни футболистов самое страшное это травма «крестов», которую совсем недавно пережил Кокорин. Полгода без футбола — стандартный срок. Сейчас без футбола игроки проведут столько же (как минимум), но, конечно, тюрьма намного страшнее «крестов». Здесь помимо спорта, возможности выходить на поле и тренироваться у тебя отнимают свободу. А в некоторых случаях — и надежду.

На что теперь надеяться Кокорину и Мамаеву, вообще непонятно. Все рычаги, какие можно было задействовать, уже использованы. На специальном счету семьи Кокорина лежат залоговые 10 миллионов рублей, «Зенит».

представил кучу положительных характеристик, вся команда, включая тренера и президента, рассказали, какой Александр хороший. Бесполезно. Павле же никак не помогло наличие двух малолетних детей.

Адвокаты возмущены. Утверждают, что все доводы следствия как будто штампуются и повторяют друг друга от заседания к заседанию. Но и аргументы защитников, честно говоря, повторяются. В их словах все меньше разнообразия, все больше автоматизма. Кажется, они сами не верят в успех и просто произносят то, что от них хотят слышать подзащитные.

Посмотрим, справится ли следствие до 8 апреля — будут ли переданы материалы в суд, чтобы футболистам избрали уже не меру пресечения, а вынесли приговор. Есть мнение, что им в какой-то степени даже выгодно долгое нахождение СИЗО, где один день засчитывается за полтора. В случае, если суд определит наказание в виде реального срока, в колонии придется провести меньше.

А в том, что дело дойдет именно до этого, сомнений все меньше. И у Кокорина, как говорят, в этом смысле перспективы мрачнее, чем у Мамаева. Тот самый стул в том самом кафе схватил именно форвард «Зенита», на место которого и будет приобретен Азмун…

Александр Кокорин пожаловался на отсутствие бассейна в СИЗО
Во время загрузки произошла ошибка.
14 января© Ньюстюб
Зенит
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