Юрий Белоус: После пропажи Салы «Кардифф» хотел подписать Дзюбу

Источник: РИА "Новости"

— Правда, что на вас выходил агент с просьбой посодействовать в переходе Артема Дзюбы из «Зенита» в «Кардифф»?

— В принципе, это достаточно неофициальная история. Мой близкий товарищ, который является авторитетным агентом в Англии, сказал, что у него есть просьба со стороны «Кардиффа» выяснить возможность перехода Дзюбы в английский клуб.

— Выяснили?

— Дело в том, что ко мне обратились 28 января. То есть до закрытия трансферного окна оставалось всего три дня. Все это, по меньшей мере, несерьезно. Конечно, Артем всегда желал перейти в клуб АПЛ, не скрывал этого. Но помимо его намерений нужно учитывать и позицию «Зенита». Сегодня питерский клуб не готов отпустить Дзюбу, так как его просто некем заменить.

— Шансов на отъезд Дзюбы практически не было?

— Один из тысячи. «Зенит» едва ли согласился бы на условия «Кардиффа». Это вполне состоятельный клуб, питерцам не надо во что бы то ни стало зарабатывать деньги — тем более после продажи Паредеса за кругленькую сумму. Сегодня команда Семака сильно зависит от Дзюбы. Без него было бы крайне сложно бороться за золото чемпионата и успешно выступить в Лиге Европы. Здесь все объективно.

— «Кардифф» хотел арендовать Дзюбу?

— Это был бы для них оптимальным, идеальным вариантом. До конца сезона. Но за три дня осуществить такой трансфер очень сложно. Много нюансов, неизвестных в этом уравнении. Агент вышел на меня после пропажи Салы… «Кардифф» решил обратиться к кандидатуре Дзюбы.

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— Если бы речь шла о полноценном трансфере, какую сумму «Кардифф» готов был выложить за Дзюбу?

— Мы знаем, какие деньги фигурируют в АПЛ. От 15 до 20 миллионов. Но нужно еще и учитывать возраст Артема — ему 30 лет. На Западе на это обращают пристальное внимание, стараются купить футболиста в 25−27лет. Чтобы по окончании контракта постараться его продать.

— А с самим Дзюбой обсуждали возможный трансфер?

-Да. Мы разговаривали с ним на турнире в Катаре. Но это был общий разговор. Артем подтвердил, что не против попробовать свои силы в Англии. Но только если предложение устроит и его, и клуб. Пока история про «Кардифф» — просто разговор. Но то, что к Дзюбе есть интерес в АПЛ, говорит о том, что российские футболисты на виду на Туманном Альбионе.

— Допускаете, что летом «Кардифф» вернется к кандидатуре форварда «Зенита»?

— Я этого не исключаю. Все же еще зависит от того, как Артем выступит во второй части сезона. Могу констатировать пока лишь одно: сегодня Дзюба — игрок серьезного международного уровня. Надеюсь, он будет держать эту планку весной.

— Как вы оцениваете решение «Зенита» подписать Азмуна?

— Логика здесь просматривается четко. Азмун — очень разносторонний футболист, прекрасно играет головой, блестяще пользуется своей скорости, убегает в отрыв, может выступить и диспетчером, распасовщиком. Во второй части сезона Азмун и Дзюба расширят тактическую палитру Семака. Ведь сегодня в распоряжении главного тренера питерцев два довольно однотипных нападающих. Дзюба и Заболотный.

— А аргентинцы?

— Я про них сейчас не говорю. Они не очень стабильны. Дзюба всем все уже доказал. Что касается Азмуна, то он отчасти похож на Кокорина. При этом не факт, что Александр вернется в «Зенит» и сыграет во второй части сезона, хотя нам этого очень бы хотелось.

— Азмун способен заменить Кокорина, если тот останется в СИЗО?