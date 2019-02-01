Московский «Локомотив» продлил контракт с Тугаревым
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Московский «Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с футболистом команды Романом Тугаревым.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Московский «Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с футболистом команды Романом Тугаревым.
Как сообщается, 20-летний полузащитник подписал с клубом соглашение сроком до конца 2022 года.
«Все прошло хорошо. Эмоции положительные. Я рад продлить контракт с родным клубом. Хочу добиться максимума, задачи самые высокие. Моя следующая цель — стать игроком стартового состава», — заявил Тугарев после подписания бумаг.
Тугарев является воспитанником «Локомотива» и дебютировал в составе главной команды железнодорожников 29 сентября 2018 года в матче чемпионата России против «Ахмата». Ранее хавбек выступал за молодежный состав «Локомотива» и вторую команду клуба — «Казанку».