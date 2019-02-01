Московский «Локомотив» продлил контракт с Тугаревым

Как сообщается, 20-летний полузащитник подписал с клубом соглашение сроком до конца 2022 года.

«Все прошло хорошо. Эмоции положительные. Я рад продлить контракт с родным клубом. Хочу добиться максимума, задачи самые высокие. Моя следующая цель — стать игроком стартового состава», — заявил Тугарев после подписания бумаг.