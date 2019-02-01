«Ахмат» уступил «Лудогорцу» в товарищеском матче
Грозненский «Ахмат» продолжает подготовку к возобновлению сезона в Российской
Грозненский «Ахмат» продолжает подготовку к возобновлению сезона в Российской
Сегодня, 1 февраля, подопечные Рашида Рахимова провели товарищеский матч с «Лудогорцем».
Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу болгарской команды.
В составе грозненской команды голами отметились игроки Беким Балай, Раванелли и Бернард Бериша. Ранее сегодня «Ахмат» провёл другой контрольный матч с боснийской командой «Борац». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу боснийского клуба.
После 17 туров «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской