Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Ганновер-96
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:45
Лилль
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Уэска
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
2.02
Леванте
Хетафе
Футбол. Зарубежный
2.02
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
2.02
Эмполи
Кьево
Все события
Фоторепортажи
7Редкие кадры карьеры Евгения Ловчева
19Родолфу в ЦСКА, Вагнер Лав — в футболке киевского «Динамо»
21:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» уступил «Лудогорцу» в товарищеском матче

Грозненский «Ахмат» продолжает подготовку к возобновлению сезона в Российской Премьер-Лиге.

Наверх

Сегодня, 1 февраля, подопечные Рашида Рахимова провели товарищеский матч с «Лудогорцем».

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу болгарской команды.

В составе грозненской команды голами отметились игроки Беким Балай, Раванелли и Бернард Бериша. Ранее сегодня «Ахмат» провёл другой контрольный матч с боснийской командой «Борац». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу боснийского клуба.

После 17 туров «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 очками в активе. В первом матче после зимнего перерыва команде предстоит встретиться с «Рубином». Игра состоится в Казани 3 марта.

Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лудогорец
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российская фигуристка удивила зрителей откровенным костюмом!
Русская красотка стала новой звездой биатлона!
10 главных трансферов зимы в Европе
«Она унижает фигуристок»: экс-тренер Трусовой разнес Тутберидзе
Корея не приняла: Виктора Ана зовут обратно в Россию
«Сарри, иди сюда». У тренера «Челси» проблемы
Российским футболистам Кокорину и Мамаеву могу продлить арест
Сборная России вышла в финал ЧМ по хоккею с мячом
Звонарева вышла в полуфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь