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00:22 (мск), источник: ТАСС

Колумбийский футболист Барриос перешел из «Бока Хуниорс» в «Зенит»

ТАСС, 1 февраля. Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос перешел в петербургский «Зенит» из аргентинского клуба «Бока Хуниорс». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

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Источник: Reuters

Контракт подписан на 4,5 года. 25-летний игрок присоединился к команде на сборе в Испании после успешного медосмотра.

Колумбиец до 2015 года выступал за местный клуб «Депортес Толима», затем перешел в «Бока Хуниорс». В общей сложности за аргентинскую команду полузащитник провел 66 матчей, забив один мяч. На его счету 17 матчей в составе сборной Колумбии, в том числе три на чемпионате мира 2018 года.

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