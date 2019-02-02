Колумбийский футболист Барриос перешел из «Бока Хуниорс» в «Зенит»

Контракт подписан на 4,5 года. 25-летний игрок присоединился к команде на сборе в Испании после успешного медосмотра.

Колумбиец до 2015 года выступал за местный клуб «Депортес Толима», затем перешел в «Бока Хуниорс». В общей сложности за аргентинскую команду полузащитник провел 66 матчей, забив один мяч. На его счету 17 матчей в составе сборной Колумбии, в том числе три на чемпионате мира 2018 года.