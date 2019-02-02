Сердар Азмун перешел в «Зенит»

Источник: РИА "Новости"

Контракт нападающего Сердара Азмуна с футбольным клубом «Зенит» рассчитан на 3,5 года, сообщается на сайте команды из Санкт-Петербурга.

Азмун перешел в «Рубин» из иранского клуба «Сепахан» в декабре 2012 года. Всего за казанский клуб иранец сыграл 77 матчей, в которых забил 17 голов.