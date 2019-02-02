Сердар Азмун перешел в «Зенит»
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Казанский футбольный клуб «Рубин» на своем официальном сайте объявил о переходе иранского нападающего Сердара Азмуна в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Казанский футбольный клуб «Рубин» на своем официальном сайте объявил о переходе иранского нападающего Сердара Азмуна в
Контракт нападающего Сердара Азмуна с футбольным клубом «Зенит» рассчитан на 3,5 года, сообщается на сайте команды из
Азмун перешел в «Рубин» из иранского клуба «Сепахан» в декабре 2012 года. Всего за казанский клуб иранец сыграл 77 матчей, в которых забил 17 голов.
«Сердар Азмун покидает “Рубин”. 24-летний нападающий подписал полноценный контракт с петербургским “Зенитом”. Мы признательны и благодарны Сердару за время, проведенное в клубе! Желаем успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении «Рубина».