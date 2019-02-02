Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.02
Уэска4
Вальядолид0
Футбол. Зарубежный
1.02
Лилль4
Ницца0
Футбол. Зарубежный
1.02
Ганновер-960
РБ Лейпциг3
Футбол. Зарубежный
15:00
Леванте
Хетафе
Футбол. Зарубежный
15:30
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Кьево
Все события
Фоторепортажи
7Редкие кадры карьеры Евгения Ловчева
15От капитана «Локо» до капитана «Спартака»
00:11 (мск), источник: Р-Спорт

Сердар Азмун перешел в «Зенит»

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Казанский футбольный клуб «Рубин» на своем официальном сайте объявил о переходе иранского нападающего Сердара Азмуна в санкт-петербургский «Зенит».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Контракт нападающего Сердара Азмуна с футбольным клубом «Зенит» рассчитан на 3,5 года, сообщается на сайте команды из Санкт-Петербурга.

Азмун перешел в «Рубин» из иранского клуба «Сепахан» в декабре 2012 года. Всего за казанский клуб иранец сыграл 77 матчей, в которых забил 17 голов.

«Сердар Азмун покидает “Рубин”. 24-летний нападающий подписал полноценный контракт с петербургским “Зенитом”. Мы признательны и благодарны Сердару за время, проведенное в клубе! Желаем успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении «Рубина».

Во время загрузки произошла ошибка.
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Шедевр Головина: россиянин забил первый гол за 'Монако' (видео)
Кадыров обратился к Емельяненко после его поражения
Россию лишили золота ОИ-2012 и других медалей. Доказательств нет
«Она унижает фигуристок»: экс-тренер Трусовой разнес Тутберидзе
Катар впервые в истории выиграл Кубок Азии по футболу
«Сарри, иди сюда». У тренера «Челси» проблемы
Сборная России вышла в финал ЧМ по хоккею с мячом
Звонарева вышла в полуфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь