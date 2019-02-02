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12:12 (мск), источник: Р-Спорт

Ребров полетел со «Спартаком» на сбор в Турцию

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров, перенесший операцию, полетел с командой на сбор в Турцию, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Ребров в январе успешно перенес операцию на правом плечевом суставе.

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Кроме Реброва в Турцию из Москвы полетело еще 30 футболистов «Спартака»:

вратари: Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров, Александр Селихов и Антон Шитов;.

защитники: Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов;.

полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Данил Полубояринов, Александр Ташаев, Наиль Умяров и Софьян Ханни;.

нападающие: Зе Луиш, Георгий Мелкадзе, Данила Прошляков и Педро Роша.

В Турции к команде присоединятся защитник Самуэль Жиго, хавбек Фернандо и форвард Луис Адриано.

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«Спартак» улетел на сбор в Турцию
Во время загрузки произошла ошибка.
12:43 (мск)© Ньюстюб
Спартак
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