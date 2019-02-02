Ребров полетел со «Спартаком» на сбор в Турцию
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров, перенесший операцию, полетел с командой на сбор в Турцию, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров, перенесший операцию, полетел с командой на сбор в Турцию, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Ребров в январе успешно перенес операцию на правом плечевом суставе.
Кроме Реброва в Турцию из Москвы полетело еще 30 футболистов «Спартака»:
вратари: Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров, Александр Селихов и Антон Шитов;.
защитники: Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов;.
полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Данил Полубояринов, Александр Ташаев, Наиль Умяров и Софьян Ханни;.
нападающие: Зе Луиш, Георгий Мелкадзе, Данила Прошляков и Педро Роша.
В Турции к команде присоединятся защитник Самуэль Жиго, хавбек Фернандо и форвард Луис Адриано.