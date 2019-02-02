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16:50 (мск), источник: Р-Спорт

Семак не исключил появления в «Зените» еще одного новичка

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что команда может подписать контракт с еще одним футболистом до закрытия зимнего трансферного окна.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее «сине-бело-голубые» усилились украинским защитником Ярославом Ракицким, колумбийским полузащитником Вильмаром Барриосом и иранским нападающим Сердаром Азмуном.

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«Если говорить о Лиге Европы, то трансферная кампания завершена, заявочный лист подан. К сожалению, мы могли дозаявить только троих игроков, чем и воспользовались. Что касается чемпионата России, то здесь у нас еще есть возможность для маневра. Возможно, что еще один игрок в нашем составе появится», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Мы довольны приобретениями. И Ракицкий, и Азмун, и Барриос — игроки квалифицированные, и каждый должен помочь нашей команде решить поставленные задачи. Первый шаг сделан. Я думаю, что в ближайшее время нас ждут изменения. Думаю, что наша команда должна стать сильнее», — добавил он.

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