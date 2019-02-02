Семак не исключил появления в «Зените» еще одного новичка
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Главный тренер
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Главный тренер
Ранее «сине-бело-голубые» усилились украинским защитником Ярославом Ракицким, колумбийским полузащитником Вильмаром Барриосом и иранским нападающим Сердаром Азмуном.
«Если говорить о Лиге Европы, то трансферная кампания завершена, заявочный лист подан. К сожалению, мы могли дозаявить только троих игроков, чем и воспользовались. Что касается чемпионата России, то здесь у нас еще есть возможность для маневра. Возможно, что еще один игрок в нашем составе появится», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
«Мы довольны приобретениями. И Ракицкий, и Азмун, и Барриос — игроки квалифицированные, и каждый должен помочь нашей команде решить поставленные задачи. Первый шаг сделан. Я думаю, что в ближайшее время нас ждут изменения. Думаю, что наша команда должна стать сильнее», — добавил он.