Семак не исключил появления в «Зените» еще одного новичка

«Если говорить о Лиге Европы, то трансферная кампания завершена, заявочный лист подан. К сожалению, мы могли дозаявить только троих игроков, чем и воспользовались. Что касается чемпионата России, то здесь у нас еще есть возможность для маневра. Возможно, что еще один игрок в нашем составе появится», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».