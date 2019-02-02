«Рубин» нашел замену Азмуну

Руководство казанцев несколько смущает недавняя травма, полученная перед матчем со «Спартаком». 34-летний форвард получил разрыв сухожилия малоберцовой мышцы в голеностопе. В случае, если трансфер Комкова не будет одобрен, то «Рубин» попытается договориться с «Ростовом» об аренде до конца сезона Шомуродова.