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14:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уфа» объявила о подписании контракта с голкипером Шафинским

Голкипер Юрий Шафинский подписал контракт с «Уфой», сообщается на официальном сайте российской команды.

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Игрок присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Ларнаке.

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Шафинский является воспитанником московского «Торпедо». Профессиональную карьеру голкипер начал в 2013 году в составе дубля «Локомотива». В 2015-м Шафинский стал вратарём махачкалинского «Анжи», а через два сезона перешёл в «Томь», где принял участие в 30 матчах.

В 13 играх ворота Шафинского оставались в неприкосновенности.

«Уфа» набрала 16 очков в 17 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 34 очка в 17 турах.

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