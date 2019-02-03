«Уфа» объявила о подписании контракта с голкипером Шафинским

Шафинский является воспитанником московского «Торпедо». Профессиональную карьеру голкипер начал в 2013 году в составе дубля «Локомотива». В 2015-м Шафинский стал вратарём махачкалинского «Анжи», а через два сезона перешёл в «Томь», где принял участие в 30 матчах.