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14:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Трансферы «Зенита» — пушка. Но и они ещё не закончены

Немного о переходах РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Снова начинаем трансферный текст с «Зенита»: тремя громкими переходами тут может не обойтись. На подходе четвёртый, но пока трансфер Акуньи стоит на паузе. По информации «Чемпионата», клубы договорились, и всё, что нужно для завершения сделки — повторить предложение от 16 января. «Спортинг» уже на него согласен.

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Что до остальных, вслед за Ракицким в «Зенит» перебрался колумбиец Барриос. Вильмара в Аргентине назвали слегка упрощённой версией Канте. Что удивляет — набор его качеств сильно отличается от тех, что были у Паредеса. Бывший футболист «Боки» больше ориентирован на оборону, и привык играть чётко над центральными защитниками. Соответственно, его не стоит рассматривать как прямую замену аргентинцу.

Наконец, третий новичок — Сердар Азмун. Примерно 12 млн евро, и в «Зенит» в 15-й раз перешёл футболист, игравший под руководством Бердыева. Из них заиграли лишь несколько. Зато в Казань прилетели долгожданные деньги на погашение долгов. А в Питер приятный бонус.

Неделю назад мы писали, что ЦСКА ведёт переговоры с двумя футболистами. Первым был Глёснес, а вторым — исландский защитник Эйдур Арон Сигурбьорнссон. Он играет на родине — за местный «Валюр». «Армейцы» вели параллельные переговоры и прощупывали лучший вариант. Как раз из-за исландца сделали паузу в переговорах по Глёснесу — один из них наверняка приедет в Россию. Интерес к игрокам обороны понятен, у Виктора Васина серьёзные проблемы со здоровьем.

«Локо» после небольшой паузы продлил Тугарева вслед за остальным молодняком. А ещё расстался с Климовым, сыном культового футболиста «Томи» и тульского «Арсенала».

Кирилл уехал в Бельгию — в «Серкль Брюгге». В последние дни трансферного окна в Европе у москвичей были шансы пристроить Рифата Жемалетдинова в Италию — им интересовался СПАЛ.

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Без понятия, как так вышло, но «Енисей» подписал украинского защитника «Шахтёра». Между прочим Олег Данченко временами выходил в стартовом составе. Например, отыграл 90 минут в победной игре с «Хоффенхаймом» в ЛЧ. Покинул «Енисей» Малоян, давший «Чемпионату» то самое интервью про Аленичева.

Фёдор Кудряшов нашёл новый клуб. Переговоры с «Зенитом» и «Краснодаром» завершились ничем, и защитник уехал в Турцию. Кто-то писал про «Фенербахче», но Фёдор стал игроком лидера — «Истанбул Башакшехира». Футболист сборной России подписал контракт на полтора года.

Ещё один россиянин, уехавший в Турцию, — Заур Садаев из «Ахмата». До конца сезона он будет выступать за «Анкарагюджю». А вот Артём Дзюба снова не смог уехать из России — об этом утверждает Юрий Белоус. Дзюбу якобы рассматривал «Кардифф» в качестве замены Эмилиано Салы, но было слишко поздно — «Зенит» не успел бы найти найти нового форварда.

Максим Ерёмин, Андрей Панков

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