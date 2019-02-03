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15:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Сулейманова принёс «Краснодару» победу в матче с «Нью-Инглэнд Революшн»

В товарищеском матче «Краснодар» обыграл американский клуб «Нью-Инглэнд Революшн».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча команд состоялась на стадионе «Дама де ноче» в Марбелье и завершилась со счётом 2:0 в пользу российского клуба.

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На 49-й минуте счёт открыл российский нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. В концовке товарищеского матча Сулейманов отправил второй мяч в ворота «Нью-Инглэнд Революшн».

«Краснодар» после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33 очками в активе, на одно очко отставая от лидирующего в первенстве петербургского «Зенита». В первом матче после зимнего перерыва «быкам» предстоит встретиться с московским «Спартаком». Игра состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 3 марта.

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