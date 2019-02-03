Дубль Сулейманова принёс «Краснодару» победу в матче с «Нью-Инглэнд Революшн»

Встреча команд состоялась на стадионе «Дама де ноче» в Марбелье и завершилась со счётом 2:0 в пользу российского клуба.

На 49-й минуте счёт открыл российский нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. В концовке товарищеского матча Сулейманов отправил второй мяч в ворота «Нью-Инглэнд Революшн».