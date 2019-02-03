Дубль Сулейманова принёс «Краснодару» победу в матче с «Нью-Инглэнд Революшн»
В товарищеском матче «Краснодар» обыграл американский клуб «Нью-Инглэнд Революшн».
В товарищеском матче «Краснодар» обыграл американский клуб «Нью-Инглэнд Революшн».
Встреча команд состоялась на стадионе «Дама де ноче» в Марбелье и завершилась со счётом 2:0 в пользу российского клуба.
На 49-й минуте счёт открыл российский нападающий «Краснодара»
«Краснодар» после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице Российской