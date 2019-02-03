Гаджиев — о Кононове и «Спартаке», Семаке и «Зените», Семине и Геркусе
Развернутое интервью заслуженного тренера России обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру.
Развернутое интервью заслуженного тренера России обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру.
Один из самых опытных российских специалистов, еще прошлый сезон начинавший в роли главного тренера «Амкара», но 2 марта 2018 года уступивший пост Вадиму Евсееву, позвонил сам. Точкой отсчета для разговора, коснувшегося многих важных футбольных тем, стали две вещи — некоторые тезисы последних интервью Ильи Геркуса и тогда еще не начавшийся турнир в Катаре. Но беседа быстро вышла за их рамки.
— Сейчас идут дискуссии, нужен или не нужен такой турнир четырех российских
— Вы с этим согласны?
— Спорт и, в частности, футбол давно коммерциализирован, он стал бизнесом, а между законами бизнеса и спорта есть противоречия. Вот вам простой пример, который произошел у меня на глазах: в Казани полузащитник Петр Быстров получил тяжелейший солнечный удар, и произошло это не потому, что посреди дня в жару правильно играть по физиологическим законам адаптации организма к подобной температуре, а
— При том что платит наше телевидение клубам по сравнению даже не с топ-, а со многими европейскими лигами сущие копейки.
— Надо четко понимать разницу между европейскими
Нельзя сказать, что такие турниры появились только сегодня. Мы еще с олимпийской сборной СССР в январе ездили в Индию на ежегодный турнир имени Джавахарлала Неру с участием ряда европейских сборных и дважды его выиграли. Первая национальная команда Советского Союза в декабре несколько раз совершала турне в Южную Америку. С точки зрения физиологии эти поездки тоже могли вызывать вопросы…
— …Зато сыгранности сборной наверняка способствовали. Ведь в последние пару лет перед ЧМ-2018 немало говорилось о том, что Станиславу Черчесову нужно дать время на серьезный зимний сбор. Но сейчас никто бы не позволил ему это делать.
— То, что для сборной это было бы в плюс, — однозначно.
Во времена СССР приоритет национальной команды даже не обсуждался. Наша олимпийская сборная в год Сеула-88 провела на сборах, включая саму Олимпиаду, 130 дней. Это очень много! И взяла золото. Сейчас сборная таких возможностей и близко не имеет.
В то время и
Если же возвращаться к необходимости минимизации противоречий между спортом и бизнесом, то лет шесть назад в Испании был большой европейский форум футбольных медиков и тренеров по физподготовке. Они официально признали, что играть два раза в неделю — не очень хорошо для здоровья футболистов. Но играть в таком режиме будут все равно, потому что этого требует бизнес. И поэтому же будут ездить в
— Не уверен, что корректно сравнивать многомиллионные турне больших клубов по Китаю и Северной Америке, где на каждом матче собирается по 60−70 тысяч зрителей, с, будем откровенны, малоинтересным для катарского зрителя российским междусобойчиком.
— Я тоже. И если говорить не о бизнесе, а о закономерностях адаптации организма к нагрузкам, то ездить туда в этот период, убежден, конечно же, не надо. Считать, что до того ты после выхода из отпуска готовился неделю, и уже можешь участвовать в серьезных играх — наивно. Велик риск травматизма. Из этого и исходят клубы и тренеры, отказывающиеся в таких турнирах участвовать.
Поэтому мне странно слышать, когда тот же Геркус утверждает, что разговаривал с «разными топ-тренерами» (причем не называя имен), и они ему говорили, что это ерунда, и «для подготовки команды достаточно
— В декабре мы разговаривали с Олегом Кононовым, и он формулировал именно так. И предупреждал, что состав «Спартака» будет изрядно ротироваться.
— Вот это правильно. И если в таком турнире есть свобода в заменах, можно поиграть и по тайму (что, в частности, в матче «Спартак» — «Ростов»
Если, например, профессиональный тренер разговаривает с коллегой, то в ответ на заявление, подобное тому, что сделали не названные собеседники Геркуса, обязательно задаст еще с десяток вопросов.
— Каких?
— В каком состоянии ваши игроки выходят после отпуска? Какую работу вы им даете в эту неделю между отпуском и турниром? Какие задачи перед вами стоят в этом турнире? Может, они локальные —
— Вернемся к несостоявшемуся турне «Локомотива» по США. В своей недавней книге Семин рассказал, что выступил категорически против него на совете директоров. И тот к нему прислушался — иначе, по словам тренера, после всех перелетов и смены часовых поясов чемпионства было бы не видать.
— Детали этой конкретной истории не знаю, но она о той же теме, на которую мы говорим, — необходимости поиска баланса между спортом и бизнесом. Что же касается книги Семина, то я был на ее презентации, и один экземпляр с автографом Юрия Павловича позже отправился с моей супругой в Махачкалу. Не понимаю нагнетания негатива вокруг этого произведения —
— Помню даже конкретную фразу Семина: «Без экстремизма!»
— Точно. И, на мой взгляд, никакого экстремизма в книге и нет. А то, что между тренерами и менеджерами, да и вообще в футбольной жизни неизбежны конфликты, споры, разногласия — это составная часть нашей игры, и к ней надо относиться философски.
— Как при таких взаимоотношениях «в верхах» локомотивцам,
— Обе стороны, несмотря на разногласия, проявили определенную мудрость, не заходя в конфликте слишком далеко. Поаплодировать надо и совету директоров, руководителям РЖД, которые не делали никаких резких движений и тонко управляли процессом. В ситуации, когда есть такие разногласия, очень многое зависит от тех, кто управляет процессом всего клуба.
— Тема поиска правильного баланса между спортивной и
— Конечно, они должны работать синхронно. Это очень важно.
Недаром Алекс Фергюсон сказал в своей книге, что результата можно добиться только в клубе, который: 1) имеет традиции, 2) имеет свободные деньги, 3) процессом управляют квалифицированные люди, знающие, что такое профессиональный футбол.
Одна из главнейших задач для любого тренера — создать правильный микроклимат. Некоторые менеджеры напрасно считают, что покупка игроков не имеет к этому никакого отношения. Даже если берут свободного агента, то кладут ему определенную зарплату, которую быстро все узнают. Тот же «Локомотив» не выиграл бы чемпионат, если бы не было внутреннего единства в коллективе.
— Чья это заслуга?
— Думаю, в таких вопросах всегда основная роль за главным тренером и его штабом. А позиция руководства важна в том смысле, что, если оно будет показывать футболистам, что завтра тренера выгонит, то снизится и влияние любого специалиста на команду. Любая мелочь вплоть до жилеток и разметки на тренировках влияет на ее настроение.
Я все это называю — аура. Ее тонко чувствует только тот, кто находится в коллективе постоянно. Заходишь в комнату для разбора, теории, установки — и уже ощущаешь эту ауру, то, чем пропитан воздух. Или проблемы, недовольство внутри команды, или — что все звенит. Только тренеры, которые весь год находятся с коллективом и для которых он — вторая семья, способны прочувствовать каждый нюанс!
— Российские тренеры
— Безусловно, сложно. Поскольку пошел слишком большой поток людей, мало понимающих в футболе.
Один вопрос, когда с тренером Ярцевым работает президент Романцев, а с тренером Семиным — президент Филатов. И совсем другой, когда клубом руководят люди, которые не очень хорошо во всем этом ориентируются.
Одно дело, когда человек не сведущ в специальных проблемах, но понимает это и занимается главным образом тем, в чем хорошо разбирается, а по чисто футбольным моментам находит хороших советников. Например, он сильный управленец и концентрируется на создании правильной клубной вертикали, здоровой системы взаимоотношений клуб — тренер — игроки.
Так, например, в свое время поступил Евгений Гинер. Он с самого начала поставил советником рядом с собой Владимира Салькова, заслуженного тренера СССР, члена золотого олимпийского штаба Сеула. Он проработал в этой роли в ЦСКА лет десять. Сальков — и организатор хороший, и тренер качественный. После Салькова Гинер брал к себе советником Валерия Непомнящего. Это, думаю, во многом позволило избежать многих противоречий и безо всяких конфликтов обрести необходимый опыт.
Вообще, ЦСКА и «Краснодар» — примеры нормального подхода, показывающие, что и люди, профессионально в футбол не игравшие, способны найти общий язык с тренерами. И понимающие, что конфликты — это, с одной стороны, движущая сила, но только если они рабочие. А если они антагонистические, то приводят к разрыву.
— На кого ставите в этом чемпионате страны?
— Ставить очень сложно, поскольку в возможностях целой группы — примерно пяти — команд
И хотя вслух об этом не говорят, полагаю, что у «быков» несколько изменился подход к игре в обороне. Главное направление их работы не оставляет сомнений как прежде, так и сейчас. Но раньше команда в банальных ситуациях пропускала мячи, сейчас с организацией и дисциплиной стало лучше. Один футболист «Краснодара» рассказывал, что все это связано с хорошим функциональным состоянием. Это говорит о том, что неплохо был выстроен процесс подготовки, позволивший до конца первой части чемпионата сохранить хорошие кондиции.
— Вы упомянули «Краснодар». Знакомы ли с Мурадом Мусаевым?
— Да, мы с ним и его помощниками беседовали достаточно долго. У Мусаева трезвый взгляд на профессию, он ищущий специалист, не из тех, кто считает, что уже все знает. Для тренера очень важно, чтобы, с одной стороны, он был уверен, что делает правильные вещи, а с другой, понимал, что пределов совершенству нет. Примерно таким я Мусаева и вижу.
Важнейшую роль играет и то, что клубом управляет человек, который вкладывает в него личные деньги и хочет знать все. Сергей Галицкий вникает в каждый нюанс.
— А это хорошо?
— Для меня — хорошо. Потому что если владелец клуба начинает задавать мне тысячи вопросов, для меня это лучше, чем если бы он не задавал их, а с
Сложность для тренера в таком общении заключается в том, что ответ должен быть детальным, четким и логичным. «Я так думаю», «я так считаю» — это не ответ. Ты должен объяснять свои решения законами спортивной тренировки, адаптации, принципами игры — в общем, объективными критериями.
Выбор Галицкий сделал обдуманный и Мусаева на это место поставил не случайно. Тренер десять лет работал в системе, и хозяин клуба его очень хорошо знал. Тренеру намного легче работать, если у него есть такая «спина», поддержка.
— «Краснодар», как и ЦСКА, и теперь «Спартак» — флагманы процесса ввода в состав группы молодых футболистов. Насколько это для России тенденция, а насколько — стечение обстоятельств?
— Вижу тут две тенденции. Первая — ухудшение финансового состояния российского футбола. Мы перестали покупать дорогих игроков, а в такой ситуации у молодежи и появляется шанс. Вторая — это то, что наши отдельные школы (не будем говорить о всех) сейчас в принципе неплохо работают. И в «Краснодаре», и в «Локомотиве», и в «Спартаке», и в ЦСКА в этом плане есть позитивные подвижки.
— Можно еще назвать «Чертаново».
— Хорошо, что момент финансового ухудшения пришелся на момент, когда качественная работа школ начала давать всходы. Мы это и по сборной России видели: там появилась группа футболистов — Зобнин, Головин, Кузяев — которые здорово помогли на ЧМ-2018.
Если бы это снижение финансовых возможностей произошло лет 5−6 назад, боюсь, мы играли бы гораздо хуже, чем сейчас. Нет худа без добра, и любое негативное явление способствует позитивным изменениям. В итоге мы получили достаточно большую группу неплохих российских футболистов, ряд которых смогут укрепить сборную.
— То, что 20-летний Федор Чалов уверенно возглавляет список лучших снайперов РПЛ — та же тенденция?
— Да. Но и частная характеристика возможностей игрока. Считаю, что главное его достоинство — это умение хорошо ориентироваться в сложных игровых ситуациях вблизи ворот. Чалов очень хорошо чувствует расстояние между игроками, четко понимает, где находится, отлично ощущает ворота. И поэтому принимает верные решения. Такие матчи, как «Реал» — ЦСКА, росту молодых ребят в целом и Федора в частности, безусловно, способствуют.
— С чем связываете спад «Зенита» поздней осенью?
— Мне
— Ну, в прошлом сезоне был явный вопрос коммуникации тогдашнего главного тренера и футболистов.
— Да, здесь его нет.
— Зависимость от «Зенита» от одного игрока — это ведь и о Дзюбе, логично уставшем к концу осени.
— Это так. Влияние на результат того же Дзюбы отрицать нельзя. Но зависимость от одного игрока — это всегда не лучший вариант. Даже машины ломаются, а тут ведь мы говорим о человеческом организме. Мне показалось, и в целом физическое состояние команды в конце осенней части было не очень хорошим. Не смогли в «Зените» всю нагрузку правильно распределить.
— Семаку опыта не хватило?
— Не думаю.
Но в начале чемпионата «Зенит» представлялся более командой с большим запасом прочности. А попозже защитники такие ляпы стали совершать! Достаточно вспомнить Мевлю в матче с «Арсеналом». Так нельзя.
— Ваше резюме осенних скандалов в «Спартаке»?
— Подобных ситуаций нет ни в ЦСКА, ни в «Краснодаре». Такие разборки там просто невозможны. Процессом надо управлять. Интересы клуба, тем более такого, как «Спартак», выше личных интересов любого человека — президента, главного тренера, звезды, капитана, кого угодно. Когда же интересы отдельной личности ставятся выше, тогда и получаются такие вещи.
— «Отдельная личность» — это кто?
— Имею в виду всю систему. В «Спартаке» же это произошло не впервые, а в ЦСКА при Гинере не случалось ни разу. Как и в «Краснодаре». Так что можно говорить о некой системной ошибке. Весь управленческий процесс там выстроен хуже, чем в названных мною клубах.
— Что думаете о квалификации и «подходящести» для «Спартака» Олега Кононова?
— Считаю его квалифицированным специалистом. К тому же он попал в свою стихию. Игроки в команде подобраны такие, которые способны играть в тот футбол, который исповедует Кононов. Наверное, его и взяли, потому что игровое направление клуба и тренера совпадают.
Если усовершенствуется уровень управления, то «Спартак» всегда сможет претендовать на первое место. В любом сезоне. Потому что у него, возвращаясь к фразе Фергюсона, есть все остальное, что нужно для успеха — и традиции, и свободный финансовый ресурс, и болельщики.
— Можно ли надеяться увидеть вас вновь в роли действующего тренера? Хотите ли в свои 73 продолжать профессиональную деятельность и есть ли предложения?
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