Гаджиев — о Кононове и «Спартаке», Семаке и «Зените», Семине и Геркусе

Источник: Спорт-Экспресс

Один из самых опытных российских специалистов, еще прошлый сезон начинавший в роли главного тренера «Амкара», но 2 марта 2018 года уступивший пост Вадиму Евсееву, позвонил сам. Точкой отсчета для разговора, коснувшегося многих важных футбольных тем, стали две вещи — некоторые тезисы последних интервью Ильи Геркуса и тогда еще не начавшийся турнир в Катаре. Но беседа быстро вышла за их рамки.

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Нужен ли турнир в Катаре?

— Сейчас идут дискуссии, нужен или не нужен такой турнир четырех российских клубов-конкурентов посреди подготовительного периода, — начал Гаджи Гаджиев. — Так, ЦСКА отказался ехать в Катар. А Илья Геркус высказался в том духе, что год назад убеждал Юрия Семина поехать в США на турнир в Орландо, но тот ни в какую — а, мол, надо было. Бывший гендиректор «Локомотива» заявлял, что, большие клубы ездят в подобные турне, и это, мол, одна из реалий современного футбола, которую нужно принимать. Это меня, если честно, зацепило, потому что не все так просто.

— Вы с этим согласны?

— Спорт и, в частности, футбол давно коммерциализирован, он стал бизнесом, а между законами бизнеса и спорта есть противоречия. Вот вам простой пример, который произошел у меня на глазах: в Казани полузащитник Петр Быстров получил тяжелейший солнечный удар, и произошло это не потому, что посреди дня в жару правильно играть по физиологическим законам адаптации организма к подобной температуре, а из-за того, что этого потребовал бизнес — конкретно телевидение. И клубы ничего не могли с этим сделать. Хорошо это? Не думаю.

— При том что платит наше телевидение клубам по сравнению даже не с топ-, а со многими европейскими лигами сущие копейки.

— Надо четко понимать разницу между европейскими топ-чемпионатами и теми, что поскромнее — в частности, российским. Нам рассказывают, что надо брать пример с большой Европы, где играют два раза в неделю и ездят в коммерческие турне. Но начнем с того, что в чемпионатах тех же Англии и Испании играют одареннейшие футболисты, собранные со всего мира. И у каждой команды благодаря более серьезным финансовым возможностям (в том числе благодаря тем же телеконтрактам совсем другого уровня, чем у нас) есть по два состава, и у тренеров есть возможность всегда делать ротацию процентов на 50 без большой потери качества. У нас подобным могут похвастать очень немногие.

Нельзя сказать, что такие турниры появились только сегодня. Мы еще с олимпийской сборной СССР в январе ездили в Индию на ежегодный турнир имени Джавахарлала Неру с участием ряда европейских сборных и дважды его выиграли. Первая национальная команда Советского Союза в декабре несколько раз совершала турне в Южную Америку. С точки зрения физиологии эти поездки тоже могли вызывать вопросы…

— …Зато сыгранности сборной наверняка способствовали. Ведь в последние пару лет перед ЧМ-2018 немало говорилось о том, что Станиславу Черчесову нужно дать время на серьезный зимний сбор. Но сейчас никто бы не позволил ему это делать.

— То, что для сборной это было бы в плюс, — однозначно.

Во времена СССР приоритет национальной команды даже не обсуждался. Наша олимпийская сборная в год Сеула-88 провела на сборах, включая саму Олимпиаду, 130 дней. Это очень много! И взяла золото. Сейчас сборная таких возможностей и близко не имеет.

В то время и клубов-то как таковых не было — были спортивные общества, далеко не обладавшие таким влиянием, как нынешние ведущие клубы.

Если же возвращаться к необходимости минимизации противоречий между спортом и бизнесом, то лет шесть назад в Испании был большой европейский форум футбольных медиков и тренеров по физподготовке. Они официально признали, что играть два раза в неделю — не очень хорошо для здоровья футболистов. Но играть в таком режиме будут все равно, потому что этого требует бизнес. И поэтому же будут ездить в коммерческо-рекламные турне на другие континенты в подготовительный период.

— Не уверен, что корректно сравнивать многомиллионные турне больших клубов по Китаю и Северной Америке, где на каждом матче собирается по 60−70 тысяч зрителей, с, будем откровенны, малоинтересным для катарского зрителя российским междусобойчиком.

— Я тоже. И если говорить не о бизнесе, а о закономерностях адаптации организма к нагрузкам, то ездить туда в этот период, убежден, конечно же, не надо. Считать, что до того ты после выхода из отпуска готовился неделю, и уже можешь участвовать в серьезных играх — наивно. Велик риск травматизма. Из этого и исходят клубы и тренеры, отказывающиеся в таких турнирах участвовать.

Поэтому мне странно слышать, когда тот же Геркус утверждает, что разговаривал с «разными топ-тренерами» (причем не называя имен), и они ему говорили, что это ерунда, и «для подготовки команды достаточно двух-трех недель». Это несерьезно. Все равно, что в замочную скважину смотреть на слона. Если ты едешь на такой турнир, то перед тобой не должна стоять задача его выиграть, для чего приходится давать ведущим игрокам максимальные нагрузки. Надо понимать, что это — не более чем этап подготовки к сезону.

— В декабре мы разговаривали с Олегом Кононовым, и он формулировал именно так. И предупреждал, что состав «Спартака» будет изрядно ротироваться.

— Вот это правильно. И если в таком турнире есть свобода в заменах, можно поиграть и по тайму (что, в частности, в матче «Спартак» — «Ростов» красно-белые и сделали. — Прим. И. Р.). Чтобы минимизировать последствия серьезных игр на столь раннем этапе подготовки. Такой подход, возможно, и позволяет достичь того баланса между спортом и бизнесом, который необходимо искать.

Если, например, профессиональный тренер разговаривает с коллегой, то в ответ на заявление, подобное тому, что сделали не названные собеседники Геркуса, обязательно задаст еще с десяток вопросов.

— Каких?

— В каком состоянии ваши игроки выходят после отпуска? Какую работу вы им даете в эту неделю между отпуском и турниром? Какие задачи перед вами стоят в этом турнире? Может, они локальные — три-четыре основных футболиста попеременно выходят на поле, а в остальном просматривается ближайший резерв? Геркус же эти вопросы не задаст, зато после ухода из «Локомотива» раздал уже множество интервью, тогда как Семин, по-моему, вообще ничего не сказал ему вслед.

Семин и его книга, Геркус, секрет Гинера

— Вернемся к несостоявшемуся турне «Локомотива» по США. В своей недавней книге Семин рассказал, что выступил категорически против него на совете директоров. И тот к нему прислушался — иначе, по словам тренера, после всех перелетов и смены часовых поясов чемпионства было бы не видать.

— Детали этой конкретной истории не знаю, но она о той же теме, на которую мы говорим, — необходимости поиска баланса между спортом и бизнесом. Что же касается книги Семина, то я был на ее презентации, и один экземпляр с автографом Юрия Павловича позже отправился с моей супругой в Махачкалу. Не понимаю нагнетания негатива вокруг этого произведения — по-моему, в высказываниях коллеги там как раз много сдержанности. Семин и на презентации не раз говорил, что просил своего соавтора Павла Алешина не проявлять никакой агрессии.

— Помню даже конкретную фразу Семина: «Без экстремизма!»

— Точно. И, на мой взгляд, никакого экстремизма в книге и нет. А то, что между тренерами и менеджерами, да и вообще в футбольной жизни неизбежны конфликты, споры, разногласия — это составная часть нашей игры, и к ней надо относиться философски.

— Как при таких взаимоотношениях «в верхах» локомотивцам, по-вашему, удалось вопреки всем первоначальным прогнозам выиграть прошлогоднее первенство премьер-лиги?

— Обе стороны, несмотря на разногласия, проявили определенную мудрость, не заходя в конфликте слишком далеко. Поаплодировать надо и совету директоров, руководителям РЖД, которые не делали никаких резких движений и тонко управляли процессом. В ситуации, когда есть такие разногласия, очень многое зависит от тех, кто управляет процессом всего клуба.

— Тема поиска правильного баланса между спортивной и бизнес-составляющей — это ведь и взаимоотношения между главным тренером и руководством клуба в плане механизма принятия решений и многого другого.

— Конечно, они должны работать синхронно. Это очень важно.

Недаром Алекс Фергюсон сказал в своей книге, что результата можно добиться только в клубе, который: 1) имеет традиции, 2) имеет свободные деньги, 3) процессом управляют квалифицированные люди, знающие, что такое профессиональный футбол.

Одна из главнейших задач для любого тренера — создать правильный микроклимат. Некоторые менеджеры напрасно считают, что покупка игроков не имеет к этому никакого отношения. Даже если берут свободного агента, то кладут ему определенную зарплату, которую быстро все узнают. Тот же «Локомотив» не выиграл бы чемпионат, если бы не было внутреннего единства в коллективе.

— Чья это заслуга?

— Думаю, в таких вопросах всегда основная роль за главным тренером и его штабом. А позиция руководства важна в том смысле, что, если оно будет показывать футболистам, что завтра тренера выгонит, то снизится и влияние любого специалиста на команду. Любая мелочь вплоть до жилеток и разметки на тренировках влияет на ее настроение.

Я все это называю — аура. Ее тонко чувствует только тот, кто находится в коллективе постоянно. Заходишь в комнату для разбора, теории, установки — и уже ощущаешь эту ауру, то, чем пропитан воздух. Или проблемы, недовольство внутри команды, или — что все звенит. Только тренеры, которые весь год находятся с коллективом и для которых он — вторая семья, способны прочувствовать каждый нюанс!

— Российские тренеры по-разному отреагировали на появление в футболе менеджеров, не игравших на профессиональном уровне, но ставших как бы их начальниками. Олег Романцев вообще закончил тренерскую карьеру, а Семин по сей день продолжает работать и выигрывать, но явных разногласий с отдельными фигурами — в частности, Ольгой Смородской и Геркусом — у него хватает. Как на это явление XXI века отреагировали вы?

— Безусловно, сложно. Поскольку пошел слишком большой поток людей, мало понимающих в футболе.

Один вопрос, когда с тренером Ярцевым работает президент Романцев, а с тренером Семиным — президент Филатов. И совсем другой, когда клубом руководят люди, которые не очень хорошо во всем этом ориентируются.

Одно дело, когда человек не сведущ в специальных проблемах, но понимает это и занимается главным образом тем, в чем хорошо разбирается, а по чисто футбольным моментам находит хороших советников. Например, он сильный управленец и концентрируется на создании правильной клубной вертикали, здоровой системы взаимоотношений клуб — тренер — игроки.

Так, например, в свое время поступил Евгений Гинер. Он с самого начала поставил советником рядом с собой Владимира Салькова, заслуженного тренера СССР, члена золотого олимпийского штаба Сеула. Он проработал в этой роли в ЦСКА лет десять. Сальков — и организатор хороший, и тренер качественный. После Салькова Гинер брал к себе советником Валерия Непомнящего. Это, думаю, во многом позволило избежать многих противоречий и безо всяких конфликтов обрести необходимый опыт.

Вообще, ЦСКА и «Краснодар» — примеры нормального подхода, показывающие, что и люди, профессионально в футбол не игравшие, способны найти общий язык с тренерами. И понимающие, что конфликты — это, с одной стороны, движущая сила, но только если они рабочие. А если они антагонистические, то приводят к разрыву.

Галицкий, Мусаев, Чалов

— На кого ставите в этом чемпионате страны?

— Ставить очень сложно, поскольку в возможностях целой группы — примерно пяти — команд плюс-минус две копейки разницы. Всем казалось, что «Зенит» в концовке осенней части чемпионата будет играть более успешно, — но мы этого не увидели. А вот «Краснодар» по игре, мне кажется, оставляет очень сильное впечатление.

И хотя вслух об этом не говорят, полагаю, что у «быков» несколько изменился подход к игре в обороне. Главное направление их работы не оставляет сомнений как прежде, так и сейчас. Но раньше команда в банальных ситуациях пропускала мячи, сейчас с организацией и дисциплиной стало лучше. Один футболист «Краснодара» рассказывал, что все это связано с хорошим функциональным состоянием. Это говорит о том, что неплохо был выстроен процесс подготовки, позволивший до конца первой части чемпионата сохранить хорошие кондиции.

— Вы упомянули «Краснодар». Знакомы ли с Мурадом Мусаевым?

— Да, мы с ним и его помощниками беседовали достаточно долго. У Мусаева трезвый взгляд на профессию, он ищущий специалист, не из тех, кто считает, что уже все знает. Для тренера очень важно, чтобы, с одной стороны, он был уверен, что делает правильные вещи, а с другой, понимал, что пределов совершенству нет. Примерно таким я Мусаева и вижу.

Важнейшую роль играет и то, что клубом управляет человек, который вкладывает в него личные деньги и хочет знать все. Сергей Галицкий вникает в каждый нюанс.

— А это хорошо?

— Для меня — хорошо. Потому что если владелец клуба начинает задавать мне тысячи вопросов, для меня это лучше, чем если бы он не задавал их, а с кем-то неизвестным кулуарно обговаривал и принимал решения.

Сложность для тренера в таком общении заключается в том, что ответ должен быть детальным, четким и логичным. «Я так думаю», «я так считаю» — это не ответ. Ты должен объяснять свои решения законами спортивной тренировки, адаптации, принципами игры — в общем, объективными критериями.

Выбор Галицкий сделал обдуманный и Мусаева на это место поставил не случайно. Тренер десять лет работал в системе, и хозяин клуба его очень хорошо знал. Тренеру намного легче работать, если у него есть такая «спина», поддержка.

— «Краснодар», как и ЦСКА, и теперь «Спартак» — флагманы процесса ввода в состав группы молодых футболистов. Насколько это для России тенденция, а насколько — стечение обстоятельств?

— Вижу тут две тенденции. Первая — ухудшение финансового состояния российского футбола. Мы перестали покупать дорогих игроков, а в такой ситуации у молодежи и появляется шанс. Вторая — это то, что наши отдельные школы (не будем говорить о всех) сейчас в принципе неплохо работают. И в «Краснодаре», и в «Локомотиве», и в «Спартаке», и в ЦСКА в этом плане есть позитивные подвижки.

— Можно еще назвать «Чертаново».

— Хорошо, что момент финансового ухудшения пришелся на момент, когда качественная работа школ начала давать всходы. Мы это и по сборной России видели: там появилась группа футболистов — Зобнин, Головин, Кузяев — которые здорово помогли на ЧМ-2018.

Если бы это снижение финансовых возможностей произошло лет 5−6 назад, боюсь, мы играли бы гораздо хуже, чем сейчас. Нет худа без добра, и любое негативное явление способствует позитивным изменениям. В итоге мы получили достаточно большую группу неплохих российских футболистов, ряд которых смогут укрепить сборную.

— То, что 20-летний Федор Чалов уверенно возглавляет список лучших снайперов РПЛ — та же тенденция?

— Да. Но и частная характеристика возможностей игрока. Считаю, что главное его достоинство — это умение хорошо ориентироваться в сложных игровых ситуациях вблизи ворот. Чалов очень хорошо чувствует расстояние между игроками, четко понимает, где находится, отлично ощущает ворота. И поэтому принимает верные решения. Такие матчи, как «Реал» — ЦСКА, росту молодых ребят в целом и Федора в частности, безусловно, способствуют.

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«Зенит» без запаса прочности, системная ошибка «Спартака»

— С чем связываете спад «Зенита» поздней осенью?

— Мне как-то задавали вопрос насчет Нобоа: мол, пока он был, и результат команда показывала другой. В какой-то мере это так. Но для команды с возможностями «Зенита» даже разговор о большой зависимости от одного игрока не может быть серьезным. Не хотелось бы, чтобы произошло то же самое, что в двух последних сезонах, когда питерцы удачно стартовали, а потом опустились для себя слишком низко.

— Ну, в прошлом сезоне был явный вопрос коммуникации тогдашнего главного тренера и футболистов.

— Да, здесь его нет.

— Зависимость от «Зенита» от одного игрока — это ведь и о Дзюбе, логично уставшем к концу осени.

— Это так. Влияние на результат того же Дзюбы отрицать нельзя. Но зависимость от одного игрока — это всегда не лучший вариант. Даже машины ломаются, а тут ведь мы говорим о человеческом организме. Мне показалось, и в целом физическое состояние команды в конце осенней части было не очень хорошим. Не смогли в «Зените» всю нагрузку правильно распределить.

— Семаку опыта не хватило?

— Не думаю. Какие-то ошибки совершает любой тренер, какого бы класса он ни был. Но не думаю, что Сергей совершал какие-то грубые, решающие ошибки. Мне кажется, он достаточно подготовлен и уравновешен для такой работы.

Но в начале чемпионата «Зенит» представлялся более командой с большим запасом прочности. А попозже защитники такие ляпы стали совершать! Достаточно вспомнить Мевлю в матче с «Арсеналом». Так нельзя. Какой-то в этой системе произошел сбой — то ли от физического состояния, то ли от таких травм, как у Нобоа.

— Ваше резюме осенних скандалов в «Спартаке»?

— Подобных ситуаций нет ни в ЦСКА, ни в «Краснодаре». Такие разборки там просто невозможны. Процессом надо управлять. Интересы клуба, тем более такого, как «Спартак», выше личных интересов любого человека — президента, главного тренера, звезды, капитана, кого угодно. Когда же интересы отдельной личности ставятся выше, тогда и получаются такие вещи.

— «Отдельная личность» — это кто?

— Имею в виду всю систему. В «Спартаке» же это произошло не впервые, а в ЦСКА при Гинере не случалось ни разу. Как и в «Краснодаре». Так что можно говорить о некой системной ошибке. Весь управленческий процесс там выстроен хуже, чем в названных мною клубах.

— Что думаете о квалификации и «подходящести» для «Спартака» Олега Кононова?

— Считаю его квалифицированным специалистом. К тому же он попал в свою стихию. Игроки в команде подобраны такие, которые способны играть в тот футбол, который исповедует Кононов. Наверное, его и взяли, потому что игровое направление клуба и тренера совпадают.

Если усовершенствуется уровень управления, то «Спартак» всегда сможет претендовать на первое место. В любом сезоне. Потому что у него, возвращаясь к фразе Фергюсона, есть все остальное, что нужно для успеха — и традиции, и свободный финансовый ресурс, и болельщики.

— Можно ли надеяться увидеть вас вновь в роли действующего тренера? Хотите ли в свои 73 продолжать профессиональную деятельность и есть ли предложения?