Сейдахмет вернулся в состав «Уфы»
Нападающий сборной Казахстана по футболу Еркебулан Сейдахмет вернулся в состав «Уфы», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий сборной Казахстана по футболу Еркебулан Сейдахмет вернулся в состав «Уфы», сообщает корреспондент Vesti.kz.
18-летний казахстанец попал в заявку уфимцев на контрольный матч против клуба «Арарат-Армения».
Встреча команд пройдет в рамках
Для «Уфы» предстоящий матч вторым на этих сборах. В первой игре уфимцы переиграли китайский клуб «Хэнань Цзянье» (2:1). Сейдахмет в заявку на тот матч не попал.
Первый сбор «Уфа» провела с 13 по 24 января в
Напомним, 18-летний Сейдахмет в ноябре получил травму в расположении сборной Казахстана. В итоге игроку пришлось перенести операцию в Германии.
В текущем сезоне РПЛ Сейдахмет провел всего один матч, а еще одну игру сыграл в Кубке. В прошлом сезоне он провел только два матча в РПЛ, при этом получив травму,