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15:27 (мск), источник: Vesti.kz

Сейдахмет вернулся в состав «Уфы»

Нападающий сборной Казахстана по футболу Еркебулан Сейдахмет вернулся в состав «Уфы», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

18-летний казахстанец попал в заявку уфимцев на контрольный матч против клуба «Арарат-Армения».

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Встреча команд пройдет в рамках учебно-тренировочного сбора в Ларнаке (Кипр) сегодня, 3 февраля, и начнется в 19:00 по времени Астаны.

Для «Уфы» предстоящий матч вторым на этих сборах. В первой игре уфимцы переиграли китайский клуб «Хэнань Цзянье» (2:1). Сейдахмет в заявку на тот матч не попал.

Первый сбор «Уфа» провела с 13 по 24 января в Айя-Напе. Российский клуб провел два контрольных матча: 19 января с софийским «Левски» (1:1) и 23 января с польской «Вислой» (0:0). Сейдахмет попал в заявку на первую игру, но на поле так и не вышел. Вторую встречу казахстанец пропустил.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, 18-летний Сейдахмет в ноябре получил травму в расположении сборной Казахстана. В итоге игроку пришлось перенести операцию в Германии.

В текущем сезоне РПЛ Сейдахмет провел всего один матч, а еще одну игру сыграл в Кубке. В прошлом сезоне он провел только два матча в РПЛ, при этом получив травму, из-за которой пропустил предсезонку и старт нового чемпионата.

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