Гончаренко: У ЦСКА наблюдается движение вперёд, это точно

Проиграли много важных единоборств перед своей штрафной площадью и в центре поля много ошибались. В любом случае, есть пища для размышлений. Что касается атаки, то тут много полезного для нас, а в обороне — пища для размышлений. Мы меняем сочетания. Щенников, Бекао, Набабкин, в какой-то мере Бийол — это все новые сочетания. Мы должны найти что-то оптимальное. То, что идёт какое-то движение вперёд, — это точно. В первую очередь это касается атаки. Понимаем, нам нужно будет проводить много позиционных атак. Мы работаем над этим", — сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе.