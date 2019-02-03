Гончаренко: У ЦСКА наблюдается движение вперёд, это точно
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги товарищеского матча с «Сарпсборгом» (3:3), а также поделился мнением о прогрессе московской команды, достигнутом во время сборов.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги товарищеского матча с «Сарпсборгом» (3:3), а также поделился мнением о прогрессе московской команды, достигнутом во время сборов.
«Очень информативная для нас игра. Очень интенсивная, очень агрессивная. Мы были менее агрессивны, чем в предыдущих матчах, меньше контролировали игру.
Проиграли много важных единоборств перед своей штрафной площадью и в центре поля много ошибались. В любом случае, есть пища для размышлений. Что касается атаки, то тут много полезного для нас, а в обороне — пища для размышлений. Мы меняем сочетания. Щенников, Бекао, Набабкин, в