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15:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Гончаренко: У ЦСКА наблюдается движение вперёд, это точно

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги товарищеского матча с «Сарпсборгом» (3:3), а также поделился мнением о прогрессе московской команды, достигнутом во время сборов.

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Источник: РИА "Новости"

«Очень информативная для нас игра. Очень интенсивная, очень агрессивная. Мы были менее агрессивны, чем в предыдущих матчах, меньше контролировали игру.

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Проиграли много важных единоборств перед своей штрафной площадью и в центре поля много ошибались. В любом случае, есть пища для размышлений. Что касается атаки, то тут много полезного для нас, а в обороне — пища для размышлений. Мы меняем сочетания. Щенников, Бекао, Набабкин, в какой-то мере Бийол — это все новые сочетания. Мы должны найти что-то оптимальное. То, что идёт какое-то движение вперёд, — это точно. В первую очередь это касается атаки. Понимаем, нам нужно будет проводить много позиционных атак. Мы работаем над этим", — сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе.

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