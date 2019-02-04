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08:26 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб Зайнутдинова узнал соперников по последнему в зимний перерыв сбору

Футбольный клуб «Ростов» объявил имена соперников на третьем тренировочном сборе, который пройдет с 4 по 20 февраля в испанской Марбелье. Об этом сообщается на официальном сайте российской команды.

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Источник: РИА "Новости"

Футболисты «Ростова» проведут контрольные матчи со шведским «Эстерсундом», норвежскими «Волеренгой» и «Лиллестремом», а также с латвийским «Вентспилсом». Это будет третий по счету и последний в зимний перерыв сбор «Ростова».

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Первый матч подопечные Валерия Карпина проведут 8 февраля против «Эстерсунда», 12 февраля «желто-синие» сыграют с «Волеренгой», 17 февраля — с «Лиллестремом», а 18 февраля — с «Вентспилсом».

Первый официальный матч после зимнего перерыва «Ростов» проведет 24 февраля, когда примет на своем поле «Краснодар» в ответной встрече ¼ финала Кубка России.

Напомним, что 12 января «Ростов» объявил о переходе полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова. Условия контракта не уточняются, но «Астана» сообщила, что футболист сам выкупил свой контракт и отказался от повышения зарплаты ради переезда в Россию. За новую команду Зайнутдинов уже провел два товарищеских матча.

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