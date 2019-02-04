Клуб Зайнутдинова узнал соперников по последнему в зимний перерыв сбору

Источник: РИА "Новости"

Футболисты «Ростова» проведут контрольные матчи со шведским «Эстерсундом», норвежскими «Волеренгой» и «Лиллестремом», а также с латвийским «Вентспилсом». Это будет третий по счету и последний в зимний перерыв сбор «Ростова».

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Первый матч подопечные Валерия Карпина проведут 8 февраля против «Эстерсунда», 12 февраля «желто-синие» сыграют с «Волеренгой», 17 февраля — с «Лиллестремом», а 18 февраля — с «Вентспилсом».

Первый официальный матч после зимнего перерыва «Ростов» проведет 24 февраля, когда примет на своем поле «Краснодар» в ответной встрече ¼ финала Кубка России.