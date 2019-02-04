«С днем рождения, Лео!» Российская «Уфа» поздравила Еркебулана Сейдахмета

Сегодня, 4 февраля, форварду сборной Казахстана исполнилось 19 лет. Сейдахмет перешел в «Уфу» весной прошлого года.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Официальный твиттер «Уфы» прикрепил поздравительное фото Сейдахмета.

«С Днем рождения, Лео! Сегодня исполняется 19 лет нападающему ФК “Уфа” и сборной Казахстана Еркебулану Сейдахмету!», — говорится в сообщении.

В прошлом сезоне Сейдахмет провел только два матча в российской премьер-лиге (РПЛ), при этом получив травму, из-за которой пропустил предсезонку и старт нового чемпионата. В текущем сезоне РПЛ он провел всего один матч, а еще одну игру сыграл в Кубке.