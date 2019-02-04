«С днем рождения, Лео!» Российская «Уфа» поздравила Еркебулана Сейдахмета
Российская «Уфа» поздравила с днем рождения своего казахстанского нападающего Еркебулана Сейдахмета, передает корреспондент Vesti.kz.
Российская «Уфа» поздравила с днем рождения своего казахстанского нападающего Еркебулана Сейдахмета, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 4 февраля, форварду сборной Казахстана исполнилось 19 лет. Сейдахмет перешел в «Уфу» весной прошлого года.
Официальный твиттер «Уфы» прикрепил поздравительное фото Сейдахмета.
«С Днем рождения, Лео! Сегодня исполняется 19 лет нападающему ФК “Уфа” и сборной Казахстана Еркебулану Сейдахмету!», — говорится в сообщении.
В прошлом сезоне Сейдахмет провел только два матча в российской
Недавно Сейдахмет восстановился после травмы, полученной в ноябре на тренировке со сборной Казахстана. Накануне он попал в заявку «Уфы» на матч с «Арарат-Армения» из города Ереван, но на поле не вышел. Между тем, игра завершилась вничью (1:1). Помимо этого, Сейдахмет попал в расширенный состав сборной Казахстана.