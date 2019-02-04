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10:50 (мск), источник: Vesti.kz

«С днем рождения, Лео!» Российская «Уфа» поздравила Еркебулана Сейдахмета

Российская «Уфа» поздравила с днем рождения своего казахстанского нападающего Еркебулана Сейдахмета, передает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 4 февраля, форварду сборной Казахстана исполнилось 19 лет. Сейдахмет перешел в «Уфу» весной прошлого года.

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Официальный твиттер «Уфы» прикрепил поздравительное фото Сейдахмета.

«С Днем рождения, Лео! Сегодня исполняется 19 лет нападающему ФК “Уфа” и сборной Казахстана Еркебулану Сейдахмету!», — говорится в сообщении.

В прошлом сезоне Сейдахмет провел только два матча в российской премьер-лиге (РПЛ), при этом получив травму, из-за которой пропустил предсезонку и старт нового чемпионата. В текущем сезоне РПЛ он провел всего один матч, а еще одну игру сыграл в Кубке.

Недавно Сейдахмет восстановился после травмы, полученной в ноябре на тренировке со сборной Казахстана. Накануне он попал в заявку «Уфы» на матч с «Арарат-Армения» из города Ереван, но на поле не вышел. Между тем, игра завершилась вничью (1:1). Помимо этого, Сейдахмет попал в расширенный состав сборной Казахстана.

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