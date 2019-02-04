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12:11 (мск), источник: Р-Спорт

Александр Селихов вернулся в общую группу «Спартака»

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Вратарь Александр Селихов вернулся в общую группу футболистов «Спартака», сообщается в микроблоге московской команды в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» проводит третий тренировочный сбор в турецком Белеке, который начался в субботу и продлится до 12 февраля.

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Селихов пропустил тренировку команды в воскресенье.

Сообщается, что в понедельник голкипер работал на утренней тренировке наравне с партнерами.

Ранее в общую группу игроков вернулись Сальваторе Боккетти и Фернандо.

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