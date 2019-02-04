Александр Селихов вернулся в общую группу «Спартака»
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Вратарь Александр Селихов вернулся в общую группу футболистов «Спартака», сообщается в микроблоге московской команды в Twitter.
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Вратарь Александр Селихов вернулся в общую группу футболистов «Спартака», сообщается в микроблоге московской команды в Twitter.
«Спартак» проводит третий тренировочный сбор в турецком Белеке, который начался в субботу и продлится до 12 февраля.
Селихов пропустил тренировку команды в воскресенье.
Сообщается, что в понедельник голкипер работал на утренней тренировке наравне с партнерами.
Ранее в общую группу игроков вернулись Сальваторе Боккетти и Фернандо.