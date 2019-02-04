Антон Соснин занимается по индивидуальной программе

Источник: РИА "Новости"

Игрок получил повреждение 31 января в контрольном матче с польской «Ягеллонией» на тренировочном сборе в Турции.

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Также в этой встрече травмировался другой полузащитник «бело-голубых» Владимир Москвичёв.

«Соснину мы своим УЗИ-аппаратом сделали обследование, которое показало небольшое повреждение приводящей группы мышц. О большом повреждении нет речи, там скорее расслоение мышцы, а это не такая серьёзная травма. Пока он работает по строго индивидуальному графику, мы отслеживаем динамику, делаем УЗИ. Думаю, что в ближайшие несколько дней он начнет заниматься с тренером-реабилитологом Артуром Савельевым», — сказал Ярдошвили, чьи слова приводит официальный сайт «Динамо».