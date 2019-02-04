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12:17 (мск), источник: Р-Спорт

Антон Соснин занимается по индивидуальной программе

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Полузащитник «Динамо» Антон Соснин получил повреждение и в данный момент тренируется по индивидуальному графику, сообщил главный врач московского футбольного клуба Александр Ярдошвили.

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Источник: РИА "Новости"

Игрок получил повреждение 31 января в контрольном матче с польской «Ягеллонией» на тренировочном сборе в Турции.

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Также в этой встрече травмировался другой полузащитник «бело-голубых» Владимир Москвичёв.

«Соснину мы своим УЗИ-аппаратом сделали обследование, которое показало небольшое повреждение приводящей группы мышц. О большом повреждении нет речи, там скорее расслоение мышцы, а это не такая серьёзная травма. Пока он работает по строго индивидуальному графику, мы отслеживаем динамику, делаем УЗИ. Думаю, что в ближайшие несколько дней он начнет заниматься с тренером-реабилитологом Артуром Савельевым», — сказал Ярдошвили, чьи слова приводит официальный сайт «Динамо».

«Что касается Москвичёва, то при атаке на чужие ворота у него произошел спазм мышцы задней поверхности бедра. Сейчас он находится под постоянным наблюдением, и мы отмечаем заметное улучшение в его состоянии. Ему еще предстоит сдать тесты, после чего и станет ясно, когда парня выпускать в общую группу», — сообщил врач.

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