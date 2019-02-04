Скончался экс-игрок ЦСКА и «Локомотива» Евгений Александров

Прощание с Александровым состоится во вторник в 10:30 по московскому времени в клинике по адресу Пятницкое шоссе, шестой километр.
«ЦСКА соболезнует в связи с уходом из жизни экс-защитника армейского клуба Евгения Александрова», — говорится в сообщении.
Александров выступал за «Локомотив» в 1976—1977 и 1979−1982 годах, а за ЦСКА играл в 1978 году. Также он защищал цвета ростовского СКА, костромского «Спартака» и ногинского клуба «Знамя».
Александров вместе со СКА играл в финале Кубка СССР в 1971 году, где его команда уступила московскому «Спартаку». Выступал за юношеские и молодежную сборные СССР, был капитаном «Локомотива». Завершил спортивную карьеру в 1988 году в костромском «Спартаке» и в том же году работал тренером клуба. Впоследствии Александров трудился тренером в футбольной школе московского «Спартака».