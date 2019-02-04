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16:24 (мск), источник: Р-Спорт

Скончался экс-игрок ЦСКА и «Локомотива» Евгений Александров

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Бывший защитник московских футбольных клубов ЦСКА и «Локомотив» Евгений Александров ушел из жизни в возрасте 66 лет, сообщается в официальном микроблоге армейской команды в Twitter.

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Прощание с Александровым состоится во вторник в 10:30 по московскому времени в клинике по адресу Пятницкое шоссе, шестой километр.

«ЦСКА соболезнует в связи с уходом из жизни экс-защитника армейского клуба Евгения Александрова», — говорится в сообщении.

Александров выступал за «Локомотив» в 1976—1977 и 1979−1982 годах, а за ЦСКА играл в 1978 году. Также он защищал цвета ростовского СКА, костромского «Спартака» и ногинского клуба «Знамя».

Александров вместе со СКА играл в финале Кубка СССР в 1971 году, где его команда уступила московскому «Спартаку». Выступал за юношеские и молодежную сборные СССР, был капитаном «Локомотива». Завершил спортивную карьеру в 1988 году в костромском «Спартаке» и в том же году работал тренером клуба. Впоследствии Александров трудился тренером в футбольной школе московского «Спартака».

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