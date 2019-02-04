Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Фрозиноне
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Леганес
Футбол. Зарубежный
23:00
Кальяри
Аталанта
Футбол. Зарубежный
3.02
Реал3
Алавес0
Футбол. Зарубежный
3.02
Лион2
ПСЖ1
Все события
Фоторепортажи
7Карьера Карпина в фотографиях. Помните его таким?
7Редкие кадры карьеры Евгения Ловчева
16:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» договорился с Кудряшовым о мировом соглашении

«Рубин» достиг договорённости с защитником Фёдором Кудряшовым о заключении мирового соглашения, сообщает «Бизнес online».

Наверх

Ранее футболист подал на клуб заявление в палату по разрешению споров РФС из-за долгов по зарплате, на основании чего расторг контракт с «Рубином» и перешёл в турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».

Клуб выплатил футболисту значительную часть долга, а остаток выплатит в срок, о котором договорился с игроком. Кудряшов пошёл навстречу клубу, у которого существуют финансовые проблемы, и забрал своё заявление из РФС, чтобы «Рубин» не получил санкцию в виде запрета на регистрацию новичков.

В январе «Рубин» объявил о досрочном расторжении контракта с Кудряшовым. Футболист выступал за казанскую команду с 2017 года. В этом сезоне защитник принял участие в девяти матчах за клуб в Российской Премьер-Лиге, однако результативными действиями отметиться не сумел.

Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая футболистка России выложила жаркие фотографии!
Жена Александра Овечкина восхитила американцев!
Медведева примет участие в финале Кубка России
Украина бойкотирует Универсиаду. Это окончательно
Кузнецова уже сажают на лавку. Что творится в «Вашингтоне»?
Юниорская сборная России по биатлону провалила чемпионат мира
Опубликовано фото найденного самолета, в котором летел Сала
Федерация футбола Украины убрала новичка «Зенита» из сборной
Угадай, кто: спортсмены примерили образы выдающихся личностей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь