«Рубин» договорился с Кудряшовым о мировом соглашении

Ранее футболист подал на клуб заявление в палату по разрешению споров РФС из-за долгов по зарплате, на основании чего расторг контракт с «Рубином» и перешёл в турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».

Клуб выплатил футболисту значительную часть долга, а остаток выплатит в срок, о котором договорился с игроком. Кудряшов пошёл навстречу клубу, у которого существуют финансовые проблемы, и забрал своё заявление из РФС, чтобы «Рубин» не получил санкцию в виде запрета на регистрацию новичков.