Колосков: ФИФА и УЕФА не могут вмешиваться в ситуацию с Ракицким

По состоянию на 4 февраля на сайте ФФУ значится 31 игрок сборной Украины, Ракицкого в списке нет. Футболист перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе.

«Когда Андрей Шевченко (главный тренер — ред.) объявит состав команды и там не будет Ракицкого, то будет о чем говорить. Не думаю, что это (исчезновение фамилии футболиста из списка — ред.) техническая ошибка на сайте, просто кто-то хочет угодить руководству. УЕФА и ФИФА не могут вмешаться в данной ситуации. С точки зрения футбола, Олимпийской хартии, спорт вне политики, тем не менее такие вещи редко, но случаются. Будем надеяться, что Ракицкий окажется в сборной, но это маловероятно», — сказал Колосков по телефону.

Ракицкий дебютировал за сборную Украины в 2009 году и с тех пор провел за национальную команду 54 матча, в которых забил четыре гола. Последний на данный момент матч в составе сборной Украины 29-летний защитник провел 16 октября 2018 года (игра группового этапа Лиги наций против сборной Чехии).