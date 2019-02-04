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16:50 (мск), источник: Р-Спорт

Колосков: ФИФА и УЕФА не могут вмешиваться в ситуацию с Ракицким

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Сергей Астахов. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не могут вмешиваться в ситуацию с отсутствием защитника петербургского «Зенита» Ярослава Ракицкого в списке игроков сборной Украины на сайте Федерации футбола Украины (ФФУ), заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

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По состоянию на 4 февраля на сайте ФФУ значится 31 игрок сборной Украины, Ракицкого в списке нет. Футболист перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе.

«Когда Андрей Шевченко (главный тренер — ред.) объявит состав команды и там не будет Ракицкого, то будет о чем говорить. Не думаю, что это (исчезновение фамилии футболиста из списка — ред.) техническая ошибка на сайте, просто кто-то хочет угодить руководству. УЕФА и ФИФА не могут вмешаться в данной ситуации. С точки зрения футбола, Олимпийской хартии, спорт вне политики, тем не менее такие вещи редко, но случаются. Будем надеяться, что Ракицкий окажется в сборной, но это маловероятно», — сказал Колосков по телефону.

Ракицкий дебютировал за сборную Украины в 2009 году и с тех пор провел за национальную команду 54 матча, в которых забил четыре гола. Последний на данный момент матч в составе сборной Украины 29-летний защитник провел 16 октября 2018 года (игра группового этапа Лиги наций против сборной Чехии).

Ранее бывший футболист «Зенита» и «Шахтера» Сергей Герасимец заявил РИА Новости, что политика не должна вмешиваться в вопросы вызова игрока в сборную. Кроме того, он назвал идиотами людей, которые рассматривают переход Ракицкого из донецкого клуба в петербургский через призму политики.

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