«Спортинг» готов продать Акунью «Зениту» за € 16 млн

Речь идёт о предложении, которое было сделано питерским клубом ещё 16 января, но тогда португальский клуб не принял его. Теперь «Спортинг» готов его принять. Чтобы закрыть сделку, «Зениту» достаточно повторить своё предложение официально. Акунья и «Спортинг» находятся в ожидании этого.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» заплатит «Спортингу» € 16 млн за Акунью. Сумма может возрасти ещё на € 4 млн за счёт бонусов. Зарплата 27-летнего игрока в российском клубе должна была составить € 2,5 млн в год.



Акунья перешёл в лиссабонский «Спортинг» летом 2017 года. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2023 года и имеет опцию выкупа за € 60 млн.