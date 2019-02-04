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17:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спортинг» готов продать Акунью «Зениту» за € 16 млн

Как стало известно «Чемпионату», лиссабонский «Спортинг» ждёт от «Зенита» повторного предложения, чтобы закрыть сделку по защитнику Маркосу Акунье.

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Источник: Reuters

Речь идёт о предложении, которое было сделано питерским клубом ещё 16 января, но тогда португальский клуб не принял его. Теперь «Спортинг» готов его принять. Чтобы закрыть сделку, «Зениту» достаточно повторить своё предложение официально. Акунья и «Спортинг» находятся в ожидании этого.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» заплатит «Спортингу» € 16 млн за Акунью. Сумма может возрасти ещё на € 4 млн за счёт бонусов. Зарплата 27-летнего игрока в российском клубе должна была составить € 2,5 млн в год.

Акунья перешёл в лиссабонский «Спортинг» летом 2017 года. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2023 года и имеет опцию выкупа за € 60 млн.

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