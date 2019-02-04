«Спортинг» готов продать Акунью «Зениту» за € 16 млн
Как стало известно «Чемпионату», лиссабонский «Спортинг» ждёт от «Зенита» повторного предложения, чтобы закрыть сделку по защитнику Маркосу Акунье.
Как стало известно «Чемпионату», лиссабонский «Спортинг» ждёт от «Зенита» повторного предложения, чтобы закрыть сделку по защитнику Маркосу Акунье.
Речь идёт о предложении, которое было сделано питерским клубом ещё 16 января, но тогда португальский клуб не принял его. Теперь «Спортинг» готов его принять. Чтобы закрыть сделку, «Зениту» достаточно повторить своё предложение официально. Акунья и «Спортинг» находятся в ожидании этого.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» заплатит «Спортингу» € 16 млн за Акунью. Сумма может возрасти ещё на € 4 млн за счёт бонусов. Зарплата 27-летнего игрока в российском клубе должна была составить € 2,5 млн в год.
Акунья перешёл в лиссабонский «Спортинг» летом 2017 года. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2023 года и имеет опцию выкупа за € 60 млн.