«Зенит» показал Ракицкого и Барриоса. И больше ничего
Команда Сергея Семака сыграла вничью с «Дюделанжем», ни разу не попав в створ ворот соперника.
Команда Сергея Семака сыграла вничью с «Дюделанжем», ни разу не попав в створ ворот соперника.
«Зенит» — «Дюделанж» — 0:0
«Зенит»: Лунев, Смольников, Ракицкий, Иванович, Жирков, Кузяев (Воробьев, 32), Барриос, Маркизио, Эрнани, Дзюба, Дриусси.
«Дюделанж»: Жубер (Бонфуа, 64), Йорданов (Де Соуза, 64), Премпе, Шнелль (Малгет, 46), Мелисс (Эль-Хрити, 46), Штольц (Круска, 46), Круз (Агович, 64), Покар (Перез, 46), Кения (Кутюрье, 64), Синани (Штумпф, 64), Тюрпель (Йейе, 64).
Предупреждение: Маркизио, 84.
Судья: Гальего Гамбин (Испания).
4 февраля. Сан-Педро-дель-Пинатар. Стадион Pinatar Arena.
В матче против люксембуржского «Дюделанжа» состоялся дебют в составе «Зенита» Ярослава Ракицкого и Вильмара Барриоса. Первый, получив в наследство от Анатолия Тимощука 44-й номер, составил пару центральных защитников с Браниславом Ивановичем. А второй, несмотря на то, что успел сфотографироваться с футболкой с номером 25, под которым играл Сергей Семак, на поле вышел с цифрой 3 на спине. Дебют третьего новобранца питерцев, Сердара Азмуна, откладывается на неопределенный срок и может состояться 8 февраля в игре с норвежским «Сарпсборгом».
В составе соперников
Сама игра началась в неспешном темпе, при котором обе команды все равно умудрялись допускать брак в передачах. К удивлению и недовольству немногочисленных болельщиков «Зенита», собравшихся на трибунах, первый момент возник у ворот их любимцев — Лунев спокойно забрал мяч после удара Тюрпеля
Ближе к свистку на перерыв «Зенит» создал два момента — сначала Ракицкий головой пробил рядом с девяткой после подачи с углового, а затем Дзюба, здорово откликнувшись на передачу Дриусси, из пределов вратарской пробил выше ворот.
После перерыва «Дюделанж» выдал резвый отрезок, но первый момент возник именно у его ворот. Дзюба заработал штрафной, который неудачно исполнил Эрнани. Ответ люксембуржцев получился более убедительным — после фола Ракицкого Синани нанес неприятный удар, но Лунев был на месте.
Во втором тайме соперник питерцев провел 10 замен и за счет свежести продолжал смотреться весьма достойно, смастерив несколько полумоментов — Лунев не подвел.
Сами зенитовцы, сделав замену до перерыва, продолжили наигрывать связи. Но получалось это неубедительно. В том числе у пары центральных хавов Барриос — Маркизио.
В атаке «Зенит» не создал ничего опаснее удара Дриусси
Андрей Михайлов