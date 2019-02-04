«Зенит» показал Ракицкого и Барриоса. И больше ничего

Источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — «Дюделанж» — 0:0

«Зенит»: Лунев, Смольников, Ракицкий, Иванович, Жирков, Кузяев (Воробьев, 32), Барриос, Маркизио, Эрнани, Дзюба, Дриусси.

«Дюделанж»: Жубер (Бонфуа, 64), Йорданов (Де Соуза, 64), Премпе, Шнелль (Малгет, 46), Мелисс (Эль-Хрити, 46), Штольц (Круска, 46), Круз (Агович, 64), Покар (Перез, 46), Кения (Кутюрье, 64), Синани (Штумпф, 64), Тюрпель (Йейе, 64).

Предупреждение: Маркизио, 84.

Судья: Гальего Гамбин (Испания).

4 февраля. Сан-Педро-дель-Пинатар. Стадион Pinatar Arena.

Дебют новичков

В матче против люксембуржского «Дюделанжа» состоялся дебют в составе «Зенита» Ярослава Ракицкого и Вильмара Барриоса. Первый, получив в наследство от Анатолия Тимощука 44-й номер, составил пару центральных защитников с Браниславом Ивановичем. А второй, несмотря на то, что успел сфотографироваться с футболкой с номером 25, под которым играл Сергей Семак, на поле вышел с цифрой 3 на спине. Дебют третьего новобранца питерцев, Сердара Азмуна, откладывается на неопределенный срок и может состояться 8 февраля в игре с норвежским «Сарпсборгом».

В составе соперников сине-бело-голубых обращал на себя грузинский хавбек Леван Кения, который в 2012 году был на просмотре в питерском клубе, но не задержался в нем. Забавный эпизод, присущий товарищеским матчам, произошел еще до стартового свистка — для администраторов «Зенита», видимо, стало неожиданностью, что «Дюделанж» играет в желто-черной форме. Иначе они бы не выдали Андрею Луневу свитер в такой же цветовой гамме. В результате вратарю пришлось сверху надеть серую тренировочную футболку.

Травма Кузяева и промах Дзюбы

Сама игра началась в неспешном темпе, при котором обе команды все равно умудрялись допускать брак в передачах. К удивлению и недовольству немногочисленных болельщиков «Зенита», собравшихся на трибунах, первый момент возник у ворот их любимцев — Лунев спокойно забрал мяч после удара Тюрпеля из-за штрафной. Команда Семака больше владела мячом, но первые подходы к воротам Жубера состоялись уже в середине тайма. В основном борьба шла в середине поля, в одном из таких стыков повреждение получил Далер Кузяев — вместо него на поле появился Илья Воробьев.

Ближе к свистку на перерыв «Зенит» создал два момента — сначала Ракицкий головой пробил рядом с девяткой после подачи с углового, а затем Дзюба, здорово откликнувшись на передачу Дриусси, из пределов вратарской пробил выше ворот.

Единственный шанс Дриусси

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После перерыва «Дюделанж» выдал резвый отрезок, но первый момент возник именно у его ворот. Дзюба заработал штрафной, который неудачно исполнил Эрнани. Ответ люксембуржцев получился более убедительным — после фола Ракицкого Синани нанес неприятный удар, но Лунев был на месте.

Во втором тайме соперник питерцев провел 10 замен и за счет свежести продолжал смотреться весьма достойно, смастерив несколько полумоментов — Лунев не подвел.

Сами зенитовцы, сделав замену до перерыва, продолжили наигрывать связи. Но получалось это неубедительно. В том числе у пары центральных хавов Барриос — Маркизио.

В атаке «Зенит» не создал ничего опаснее удара Дриусси из-за штрафной в противоход вратарю — мяч пролетел рядом со штангой. В результате санкт-петербургская команда ни разу не попала в створ. Люксембургский футбол на подъеме — «Дюделанж», например, участвовал в групповом этапе Лиги Европы, но все же ни разу не попасть в ворота — это как-то несерьезно, даже для контрольного матча.

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