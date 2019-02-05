Сигурдарсон: Карпин — лучший тренер в моей карьере

«Карпин — лучший тренер в моей карьере. Он знает, как разговаривать с игроками, доходчиво объясняет им то, что от них требуется. Фантастический специалист. Он говорит на русском, но у нас есть переводчик. Стараюсь учить язык, но это очень сложно. Сейчас я владею только некоторыми базовыми словами из футбольной терминологии и повседневной жизни. Думаю, мне понадобится несколько лет, чтобы заговорить по-русски», — цитируют исландского форварда «Известия».