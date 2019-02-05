СМИ: Полузащитник «Краснодара» Куэва близок к переходу в «Сантос»

Как отмечает издание, клубы достигли договоренности о переходе 27-летнего перуанского хавбека. Предполагается, что сумма трансфера Куэвы составит 7 миллионов долларов.

В текущем году он будет выступать за «Сантос» на правах аренды, а в декабре подпишет трехлетний контракт и перейдет в клуб на постоянной основе, утверждается в материале.