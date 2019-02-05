СМИ: Полузащитник «Краснодара» Куэва близок к переходу в «Сантос»
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Кристиан Куэва в ближайшее время может стать игроком бразильского «Сантоса», сообщает esporte.uol.com.br.
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Кристиан Куэва в ближайшее время может стать игроком бразильского «Сантоса», сообщает esporte.uol.com.br.
Как отмечает издание, клубы достигли договоренности о переходе 27-летнего перуанского хавбека. Предполагается, что сумма трансфера Куэвы составит 7 миллионов долларов.
В текущем году он будет выступать за «Сантос» на правах аренды, а в декабре подпишет трехлетний контракт и перейдет в клуб на постоянной основе, утверждается в материале.
«Сантосу» необходимо получить одобрение со стороны другого бразильского клуба — «Сан-Паулу», который продал футболиста «горожанам» летом прошлого года, говорится в статье.
В текущем сезоне Куэва провел за «Краснодар» 23 матча, забил один гол.