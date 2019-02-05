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11:00 (мск), источник: Р-Спорт

Кокорин выступил с открытым письмом, в котором признал все ошибки

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости, Тарас Барабаш. В распоряжение РИА Новости поступило открытое письмо нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина, в котором футболист принес извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу за то, что подвел их и не может помочь в соревнованиях, извинился за то, что не сдержался, а также признался, что полностью усвоил полученный урок, и ему хотелось бы выйти на свободу и активно заняться спортом.

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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый, по данным следствия, произошел около 08.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы «Пекин» напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины.

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Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу. Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Санкция только статьи «хулиганство» предполагает до семи лет заключения.

Ниже приводится полный текст письма Александра Кокорина, поступивший в распоряжение РИА Новости:

«Здравствуйте! Я, Александр Кокорин, хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвел их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях.

Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался.

Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причиненный вред.

Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье. Огромное спасибо за поддержу, она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе.

Ваш Саша".

Тверской суд Москвы 5 декабря на два месяца продлил арест Кокорина и Мамаева. Срок содержания под стражей истекает 8 февраля. Ранее пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко сообщила РИА Новости, что поступили материалы следствия с ходатайством о продлении ареста футболистам до 8 апреля. Рассмотрение ходатайства назначено на 12:00 мск 6 февраля.

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