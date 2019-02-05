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13:27 (мск), источник: Vesti.kz

Еркебулан Сейдахмет рассказал о восстановлении после травмы и готовности играть за «Уфу»

Казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет, находящейся на сборах российской «Уфы» на Кипре, в интервью официальному YouTube-каналу клуба рассказал о своем физическом состоянии, передает корреспондент Vesti.kz.

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Сейдахмет принимал участие в тренировке команды, когда его поздравили с 19-м днем рождения и спросили о физическом состоянии и готовности к матчам.

— С днем рождения! Когда у тебя восстановление?

— Все, я уже в общей тренировке.

— В Испании (имеется в виду на сборах «Уфы» в этой стране — Vesti.kz) уже будешь играть?

— Конечно.

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В прошлом сезоне Сейдахмет провел только два матча в российской премьер-лиге (РПЛ), при этом получив травму, из-за которой пропустил предсезонку и старт нового чемпионата.

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В текущем сезоне РПЛ он провел всего один матч, а еще одну игру сыграл в Кубке.

Недавно Сейдахмет восстановился после травмы, полученной в ноябре на тренировке со сборной Казахстана. Накануне он попал в заявку «Уфы» на матч с «Арарат-Армения» из Еревана, но на поле не вышел. Между тем, игра завершилась вничью (1:1).

Помимо этого, Сейдахмет попал в расширенный состав сборной Казахстана, которую теперь возглавляет чешский тренер Михал Билек.

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