Еркебулан Сейдахмет рассказал о восстановлении после травмы и готовности играть за «Уфу»
Казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет, находящейся на сборах российской «Уфы» на Кипре, в интервью официальному
Казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет, находящейся на сборах российской «Уфы» на Кипре, в интервью официальному
Сейдахмет принимал участие в тренировке команды, когда его поздравили с 19-м днем рождения и спросили о физическом состоянии и готовности к матчам.
— С днем рождения! Когда у тебя восстановление?
— Все, я уже в общей тренировке.
— В Испании (имеется в виду на сборах «Уфы» в этой стране — Vesti.kz) уже будешь играть?
— Конечно.
В прошлом сезоне Сейдахмет провел только два матча в российской
В текущем сезоне РПЛ он провел всего один матч, а еще одну игру сыграл в Кубке.
Недавно Сейдахмет восстановился после травмы, полученной в ноябре на тренировке со сборной Казахстана. Накануне он попал в заявку «Уфы» на матч с «Арарат-Армения» из Еревана, но на поле не вышел. Между тем, игра завершилась вничью (1:1).
Помимо этого, Сейдахмет попал в расширенный состав сборной Казахстана, которую теперь возглавляет чешский тренер Михал Билек.