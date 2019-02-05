«Тюрьма заставила усвоить урок»: Кокорин просит о пощаде

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Уже завтра, 6 февраля, состоится заседание суда, на котором будет рассмотрено ходатайство следствия по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В этом заявлении высказывается просьба продлить пребывание обвиняемых в следственном изоляторе № 2 («Бутырка») еще на два месяца — до 8 апреля.

Следователям требуется дополнительное время для изучения всех обстоятельств дела. Предыдущий срок задержания, назначенный судом, истекает 8 февраля.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

В преддверии слушания Кокорин выступил с открытым письмом, в котором признал свою вину в потасовке с чиновником Минпромторга Денисом Паком в одном из московских кафе.

Однако футболист отметил, что все жесткие действия, вроде атаки стулом, были произведены в ответ на унижения со стороны самого пострадавшего.

«Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался. Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причиненный вред», — написал Кокорин в обращении, которое цитирует «РИА Новости».

Также форвард петербургского «Зенита» извинился перед своим клубом, который из-за его ареста в октябре 2018 года лишился важного игрока атаки.

В зимнее трансферное окно сине-бело-голубые приобрели у казанского «Рубина» нападающего Сердара Азмуна, чтобы как-то компенсировать эту потерю.

Хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. Александр Кокорин

«Хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвел их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях», — раскаялся Кокорин.

Читайте также Российским футболистам Кокорину и Мамаеву могут продлить арест

Из-за уже пятимесячного пребывания в СИЗО футболист совершенно растерял физическую форму и сам называет ее «ужасной».

Посещение тренажерного зала в изоляторе ограничено из-за большого количества желающих, так что шансов сохранить оптимальные кондиции у игрока не было.

Нападающий жаловался также на не подходящий ему тюремный рацион, питаясь исключительной той едой, которую ему передавали родственники.

Меня мучают боли в колене, потому что физических нагрузок не хватает. Мне могут вызвать врача с воли? Спасибо, я об этом даже не знал. Александр Кокорин

Кроме того, Кокорин утверждает, что все еще не закончил курс реабилитации после серьезной травмы, полученной в марте 2018 года, — разрыва крестообразной связки колена.

«Меня мучают боли в колене, потому что физических нагрузок не хватает. Мне могут вызвать врача с воли? Спасибо, я об этом даже не знал. Впрочем, что доктор может сделать в СИЗО? Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит?» — цитировала Кокорина газета «Известия».

Читайте также Лечение в СИЗО: что творится с коленом Кокорина

Теперь футболист уверяет, что проведенные в заключении месяцы стали для него достаточным наказанием.

«Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье. Огромное спасибо за поддержку, она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе. Ваш Саша», — такими словами заканчивается открытое письмо Кокорина.

Стоит отметить, что «Зенит» внес нападающего в заявку на Лигу Европы, явно рассчитывая, что футболист еще успеет выйти на поле этой весной.

Мамаев пока не написал подобного письма, хотя уже неоднократно раскаялся на словах. Его клуб «Краснодар», в отличие от сине-бело-голубых, не собирается ждать выхода провинившегося игрока на свободу и сразу после его задержания объявил, что предпримет все усилия для разрыва контракта.

Тем не менее в «Краснодаре» все же немного сжалились над футболистом и дали положительную характеристику для заседания в декабре 2018 года, когда суд решал, продлевать арест футболистов или нет. Как теперь ясно, это не помогло.

Читайте также Смолов представил себя рядом с Кокориным и Мамаевым

Адвокаты обвиняемых в преддверии очередного слушания настроены пессимистично.

Защитник Кокорина Андрей Ромашов 4 февраля, за два дня до заседания, сообщал, что пока не имел возможности ознакомиться с ходатайством следствия о продлении ареста и подготовить контраргументы.

«Вот следователи вышли с ходатайством о продлении ареста. Не знаю, насколько там у них фантазии хватило. Сейчас у нас адвокат находится в суде, ему не выдают материал, поскольку он был зарегистрирован сегодня, но определенному судье его еще не поручили. А в суде сейчас идет совещание — у них по понедельникам планерка что ли, я не знаю… И как только судье определенному распишут, все станет ясно», — цитирует адвоката «СЭ».