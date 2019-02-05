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14:21 (мск), источник: Р-Спорт

«Рубин» сыграл вничью с «Радничками» в контрольном матче

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с сербским клубом «Раднички» в товарищеском матче на подготовительном сборе в Турции.

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Игра, прошедшая во вторник в Белеке, завершилась со счетом 0:0.

Матч против сербской команды завершил программу «Рубина» на втором сборе.

Третий учебно-тренировочный сбор казанской команды пройдет в Турции с 7 по 21 февраля.

Во время загрузки произошла ошибка.
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