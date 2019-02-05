«Рубин» сыграл вничью с «Радничками» в контрольном матче
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с сербским клубом «Раднички» в товарищеском матче на подготовительном сборе в Турции.
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с сербским клубом «Раднички» в товарищеском матче на подготовительном сборе в Турции.
Игра, прошедшая во вторник в Белеке, завершилась со счетом 0:0.
Матч против сербской команды завершил программу «Рубина» на втором сборе.
Третий