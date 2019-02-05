Черданцев назвал сильные стороны казахстанца Зайнутдинова и оценил его шансы заиграть в «Ростове»

Источник: РИА "Новости"

Подобная точка зрения объясняется лимитом на легионеров, действующим в чемпионате России.

— Георгий, Вы вживую наблюдали два матча с участием Бахтиера на Кубке «Матч Премьер» в Катаре. Какое впечатление он произвел?

— Хорошая левая нога, не боится обострять игру. При этом я у него и интервью брал: высокий, статный парень — с «физикой» у него все в порядке.

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— Он будет заявлен как иностранец. Это может сказаться на его игровом времени в «Ростове»?

— Безусловно, у него будут проблемы в этом плане. К сожалению, у нас лимит на легионеров продолжает существовать. Я высказывался и продолжаю высказываться против существующей системы. Я считаю, что на поле должны выходить не по паспорту, а по мастерству, а лимит должен быть в заявке и быть более жестким, чем он есть сейчас. Но если игрок в команде, то он должен только в настоящей конкуренции доказывать свое право играть в стартовом составе.

Но наш лимит устроен по-другому, поэтому парню будет тяжело пробиться. Тем более в «Ростове» перебор иностранцев, взяли еще одного скандинава — норвежца Матиаса Норманна, и в этом плане Зайнутдинову не повезло. С другой стороны, возможность поработать с Карпиным — это интересная перспектива.

На собственном опыте могу сказать, когда он работал в телевизионной редакции, для молодых ребят Карпин являлся огромным авторитетом, поскольку он чрезвычайно успешный футболист и харизматичный человек. То есть ситуация Бахтиера — это палка о двух концах. Можно посмотреть на другую школу, как работают иностранные игроки — это тоже положительный опыт.

— А как Вы относитесь к тому, что, допустим, граждане Казахстана не будут считаться легионерами в РПЛ, как это произошло на примере спортсменов из Беларуси?

— Давно пора. Когда мы выходим на международную арену, играя против европейских клубов в Лиге чемпионов или Лиге Европы, у них в составе футболисты из стран ЕС не считаются легионерами. Получается, российские клубы оказываются в совсем невыгодном положении. То есть у европейцев более разнообразные возможности по комплектованию состава, чем у нас.

Например, если испанец в немецком клубе — это не легионер, то почему белорус или казах, говорящий по-русски, считается легионером в России? Поэтому я больше «за», чем «против». У нас одинаковые футбольные корни, плюс языковая общность.

— Вы уже говорили про перебор иностранцев на позиции атакующего полузащитника, коим является Бахтиер. Его конкурентами будут именитые Попов и Еременко, это совсем усложняет ситуацию?

— Мне кажется, его брали на перспективу — в ближайшее время он будет играть совсем мало, или вообще не будет играть. Но для него переход в «Ростов» так или иначе пойдет на пользу. При Карпине молодые игроки способны прогрессировать, возьмите тот же «Спартак». Хотя я не исключаю, что ему будут предлагать варианты с арендой, но я бы на его месте поработал с нынешним, сильным составом «Ростова».

Напомним, что 20-летний Зайнутдинов дебютировал за «Ростов» в матче против «Атырау» (1:0) в Турции. Затем он выходил в стартовом составе в играх со «Спартаком» (1:2) и «Зенитом» (0:5). Ближайший матч «Ростов» проведет 8 февраля в Испании против шведского «Эстерсунда».

Примечательно, что Зайнутдинова не включили в состав сборной Казахстана на предстоящий товарищеский матч с Молдовой. Эта игра назначена на 21 февраля в Турции — не в официальную дату ФИФА, что позволило «Ростову» не отпускать игрока в ряды национальной команды.