Связующий «Белогорья» Порошин: Кокорин и Мамаев заслуживают наказания
Связующий «Белогорья» Роман Порошин прокомментировал ситуацию с пребыванием в СИЗО Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Связующий «Белогорья» Роман Порошин прокомментировал ситуацию с пребыванием в СИЗО Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Их поступок определённо неадекватный, и они заслуживают наказания. Но я считаю,
Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий находятся под стражей с 11 октября