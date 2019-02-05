Связующий «Белогорья» Порошин: Кокорин и Мамаев заслуживают наказания

«Их поступок определённо неадекватный, и они заслуживают наказания. Но я считаю, что-то, что с ними сейчас происходит, для них слишком жёстко. Наверное, это потому, что они футболисты, на них всегда направлен негатив», — цитирует Порошина пресс-служба «Белогорья».