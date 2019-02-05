Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Марсель
Бордо
Футбол. Зарубежный
4.02
Фрозиноне0
Лацио1
Футбол. Зарубежный
4.02
Кальяри0
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
4.02
Райо Вальекано1
Леганес2
Футбол. Зарубежный
4.02
Вест Хэм Юнайтед1
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
6.02
Эвертон
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
10Россия выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
7Карьера Карпина в фотографиях. Помните его таким?
15:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Связующий «Белогорья» Порошин: Кокорин и Мамаев заслуживают наказания

Связующий «Белогорья» Роман Порошин прокомментировал ситуацию с пребыванием в СИЗО Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

«Их поступок определённо неадекватный, и они заслуживают наказания. Но я считаю, что-то, что с ними сейчас происходит, для них слишком жёстко. Наверное, это потому, что они футболисты, на них всегда направлен негатив», — цитирует Порошина пресс-служба «Белогорья».

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в Москве 8 октября. Срок меры пресечения всех четверых истекает 8 февраля, однако ранее стало известно, что в Тверской суд поступило очередное ходатайство следствия о продлении их ареста, которое будет рассмотрено 6 февраля.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая футболистка России выложила жаркие фотографии!
Жена Александра Овечкина восхитила американцев!
Россия и допинг. Особенности национальной нетерпимости
СМИ: Экс-наставник сборной России должен возглавить «Фейенорд»
Падение Моуринью перед матчем КХЛ разошлось на мемы
«Барыс» потерял двух хоккеистов, столкнувшихся друг с другом
СМИ: Полузащитник «Краснодара» близок к переходу в «Сантос»
Московское «Динамо» обеспечило себе место в плей-офф КХЛ
ЧМ по сноуборду: победа Логинова и серебро Соболевой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь