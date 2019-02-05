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19:20 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» сыграл вничью с «Марибором» в контрольном матче в Турции

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» разошлись миром со словенским «Марибором» в товарищеском матче на подготовительном сборе в Турции.

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Встреча, прошедшая на стадионе «Белек» во вторник, завершилась со счетом 1:1. В составе «Спартака» голом отметился Лоренсо Мельгарехо (на 6-й минуте), у словенской команды отличился Амир Дервишевич (15, с пенальти).

Следующий контрольный матч «красно-белые» проведут в среду с казахстанским «Актобе».

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