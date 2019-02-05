«Спартак» сыграл вничью с «Марибором» в контрольном матче в Турции

Встреча, прошедшая на стадионе «Белек» во вторник, завершилась со счетом 1:1. В составе «Спартака» голом отметился Лоренсо Мельгарехо (на 6-й минуте), у словенской команды отличился Амир Дервишевич (15, с пенальти).