Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Марсель
Бордо
Футбол. Зарубежный
4.02
Фрозиноне0
Лацио1
Футбол. Зарубежный
4.02
Кальяри0
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
4.02
Райо Вальекано1
Леганес2
Футбол. Зарубежный
4.02
Вест Хэм Юнайтед1
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
6.02
Эвертон
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
16Возможно, это лучшие кадры «Спартака»
15От капитана «Локо» до капитана «Спартака»
20:25 (мск), источник: Sport24

Следствие по делу Кокорина и Мамаева — это шоу. И завтра его могут продлить на третий сезон

Связи с реальностью все меньше.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Шоу футболистов

В 1998 году на экраны вышел фильм «Шоу Трумана» с Джимом Керри в главной роли. Если кто-то вдруг не смотрел: из жизни одного простого парня сделали реалити-шоу национального масштаба. Весь окружающий его мир был иллюзией, а все люди, встречавшиеся на пути, — или подставные актеры, или массовка.

Во время загрузки произошла ошибка.

После четырех месяцев, которые прошли с момента тех злосчастных конфликтов в «Кофемании» и на парковке у «Пекина», не покидает ощущение, что все происходящее вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева — это одно большое шоу. И где-то вдали от наших глаз люди, это шоу запустившие, потирают руки, глядя на рейтинги, и отваливают огромные деньги сценаристам за новые неожиданные сюжеты.

Завтра, 6 февраля, в Тверском суде будет решаться вопрос о продлении проекта на третий сезон.

Иного разумного объяснения происходящему нет.

Шоу следствия

Бюджет шоу довольно серьезный. Поэтому на роль следователя по делу о драке были приглашены сразу 18 человек. Одновременно. Подобный расклад в принципе логичен в случае, когда речь идет об экономическом преступлении в какой-либо компании, где требуется допросить много свидетелей, провести огромное количество экспертиз и не утонуть в бухгалтерских документах при их проверке.

Но на старте нашего шоу было:

  • Пять обвиняемых;
  • От двух до трех потерпевших;
  • Несколько видеозаписей с камер наблюдения общим хронометражом меньше, чем три серии мультфильма про «Простоквашино»;
  • Свидетели, чье количество можно пересчитать по пальцам рук отдельно взятого человека.

И ведь никто ни от кого не бегал. Футболисты пришли в полицию добровольно. Потерпевшие тоже не скрывались — их можно было регулярно видеть в выпусках новостей и шоу с чуть меньшим рейтингом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Почему нельзя было уложиться в один сезон, как было бы с любым другим аналогичным делом (при гораздо меньшем количестве задействованных для следствия людей), — загадка. Но ведь хорошие шоу за загадки и любят.

Шоу защиты

Главная проблема пилотного сезона любого шоу — в первых его сериях ты постоянно путаешься в участниках. Запомнить всех действующих лиц сразу же практически нереально.

Поэтому после того, как в начале декабря прошлого года суд продлил арест Кокорина и Мамаева еще на два месяца, все задействованные в деле адвокаты решили выйти в публичное пространство. Участие в телепроектах, регулярные посты в инстаграме, ежедневные комментарии в медиа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нет сомнений, что адвокаты хотят, чтобы их подзащитных скорее выпустили из СИЗО. Но их поведение больше похоже на собственный пиар. В недавних громких процессах мы уже такое видели. Так что нечему удивляться.

И очень хочется, чтобы фразы типа «в каждом шаге следствия выявлено нарушение, но рассказать мы вам об этом не можем» не были голословными, чтобы по всем нарушениям, которые выявлены защитой, подавались жалобы в прокуратуру. Наконец, для таких дел есть Европейский суд по правам человека, который, правда, в России не очень жалуют.

В противном случае все эти слова будут напоминать фразы почтальона из упоминавшегося выше мультфильма. Который посылку принес, но отдавать ее не собирается.

Шоу закона

И снова про затягивание сроков. Вы можете представить, чтобы 18 журналистов в течение 4 месяцев работали над лонгридом? А потом сказали, что не успевают, и попросили еще два месяца. Или чтобы 18 облицовщиков за 4 месяца не смогли уложить плитку в ванной? Даже при условии, что в первом случае будут бесконечные переносы интервью со спикерами, а во втором — задержка поставки плитки из Венгрии.

Стандартный срок для рассмотрения подобных дел — 2 месяца. Отсутствие результата в эти сроки наталкивает только о мысли о личной неприязни к обвиняемым.

Или эпизод шоу, в котором обвиняемым в течение месяца не давали ознакомиться с материалами дела. Если вы видите, что процесс затягивается, почему бы не ускорить его и не дать возможность сторонам параллельно ознакомиться с делом? Ведь это вполне распространенная практика. Ни один человек не будет (да и не сможет) читать все 16 томов одновременно.

Давайте на минуту представим, что речь идет о 15 нападавших, 5 пострадавших и 100 томах уголовного дела. По логике, такой процесс должен затянуться на несколько лет.

Если бы Франц Кафка был жив, наверняка он был уже приступил к написанию сиквела «Процесса».

Шоу доброжелателей

Как и в любом нормальном реалити-шоу, здесь не обошлось без двух типов массовок, которые мало на что влияют, но прекрасно дополняют общую картину происходящего. Начнем с первой, которая по сценарию доброжелательно относится к футболисту и требует скорейшего его освобождения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Она собирала митинги (пришло 12 человек), устроила ад в инстаграме Кокорина, когда в течение нескольких дней с периодичностью в одну минуту по кругу публиковались перепосты людей, которые упоминали имя Александра. Ничего кроме стыда и недоумения подобные акции не вызвали. Хотя боты остались довольны. Но отношение к проблеме Кокорина и Мамаева они едва ли изменили в лучшую сторону.

Шоу недоброжелателей

По другую сторону — люди, которые целенаправленно вызывали негатив в адрес футболистов. Сначала было письмо с угрозами в адрес суда с требованием освободить обвиняемых. Затем появилось провокационное письмо от Александра в решившем хайпануть на теме издании.

И тысячи постов и комментариев в социальных сетях, общий посыл которых можно сформулировать кратко: «Пущай посидят».

Реальность

К сожалению, то, что происходит сейчас вокруг Кокорина и Мамаева, — это не шоу. На кону стоит уже даже не репутация футболистов, а их судьбы. В то время, как «Зенит» и «Краснодар» готовятся к возобновлению чемпионата России и еврокубков, Кокорин и Мамаев находятся в тесном замкнутом пространстве без возможности играть в футбол. А в случае с Александром речь идет еще и о не до конца восстановившемся после «крестов» колене.

В «Зените» Кокорина полностью поддерживают и ждут обратно. Сергей Семак прямо говорит об этом в послематчевых комментариях, футболисты упоминают Сашу в интервью и надеются, что он сможет усилить команду весной. «Зенит» даже не исключил футболиста из заявки на Лигу Европы. Никто не рассматривает Кокорина как человека из прошлого. Он в команде. Просто куда-то отлучился.

Надежд на то, что уже на этой неделе парни окажутся со своими семьями, все меньше. Но тем, кто запустил все это, хочется сказать: «Заканчивайте, уже не увлекательно». И каждый последующий сезон будет еще хуже предыдущего. Прямо как в сериале «Как я встретил вашу маму».

Кокорин решил покаяться с помощью открытого письма
Во время загрузки произошла ошибка.
20:12 (мск)© Ньюстюб
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ведущая «Матч ТВ» поплатилась за то, что сдала пьющего финна. Такого наказания не ждал никто
«Безумно стыдно за ту фотосессию». 2-кратная чемпионка Европы просила удалить снимки в нижнем белье
Дмитрий Логинов — самый молодый чемпион мира в истории сноуборда
Сутки из жизни Моуринью: падение в Балашихе, год тюрьмы и штраф
Базарный день близок. Все россияне, которых могут обменять в НХЛ
Чемпион ОИ Трефилов госпитализирован из-за проблем с сердцем
«Марибор» не покорился Каррере, а теперь и Кононову
Антипин и Педан не сыграют за сборную России на Евротуре
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь