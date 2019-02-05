Следствие по делу Кокорина и Мамаева — это шоу. И завтра его могут продлить на третий сезон
Связи с реальностью все меньше.
Связи с реальностью все меньше.
В 1998 году на экраны вышел фильм «Шоу Трумана» с Джимом Керри в главной роли. Если
После четырех месяцев, которые прошли с момента тех злосчастных конфликтов в «Кофемании» и на парковке у «Пекина», не покидает ощущение, что все происходящее вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева — это одно большое шоу. И
Завтра, 6 февраля, в Тверском суде будет решаться вопрос о продлении проекта на третий сезон.
Иного разумного объяснения происходящему нет.
Бюджет шоу довольно серьезный. Поэтому на роль следователя по делу о драке были приглашены сразу 18 человек. Одновременно. Подобный расклад в принципе логичен в случае, когда речь идет об экономическом преступлении в
Но на старте нашего шоу было:
И ведь никто ни от кого не бегал. Футболисты пришли в полицию добровольно. Потерпевшие тоже не скрывались — их можно было регулярно видеть в выпусках новостей и шоу с чуть меньшим рейтингом.
Почему нельзя было уложиться в один сезон, как было бы с любым другим аналогичным делом (при гораздо меньшем количестве задействованных для следствия людей), — загадка. Но ведь хорошие шоу за загадки и любят.
Главная проблема пилотного сезона любого шоу — в первых его сериях ты постоянно путаешься в участниках. Запомнить всех действующих лиц сразу же практически нереально.
Поэтому после того, как в начале декабря прошлого года суд продлил арест Кокорина и Мамаева еще на два месяца, все задействованные в деле адвокаты решили выйти в публичное пространство. Участие в телепроектах, регулярные посты в инстаграме, ежедневные комментарии в медиа.
Нет сомнений, что адвокаты хотят, чтобы их подзащитных скорее выпустили из СИЗО. Но их поведение больше похоже на собственный пиар. В недавних громких процессах мы уже такое видели. Так что нечему удивляться.
И очень хочется, чтобы фразы типа «в каждом шаге следствия выявлено нарушение, но рассказать мы вам об этом не можем» не были голословными, чтобы по всем нарушениям, которые выявлены защитой, подавались жалобы в прокуратуру. Наконец, для таких дел есть Европейский суд по правам человека, который, правда, в России не очень жалуют.
В противном случае все эти слова будут напоминать фразы почтальона из упоминавшегося выше мультфильма. Который посылку принес, но отдавать ее не собирается.
И снова про затягивание сроков. Вы можете представить, чтобы 18 журналистов в течение 4 месяцев работали над лонгридом? А потом сказали, что не успевают, и попросили еще два месяца. Или чтобы 18 облицовщиков за 4 месяца не смогли уложить плитку в ванной? Даже при условии, что в первом случае будут бесконечные переносы интервью со спикерами, а во втором — задержка поставки плитки из Венгрии.
Стандартный срок для рассмотрения подобных дел — 2 месяца. Отсутствие результата в эти сроки наталкивает только о мысли о личной неприязни к обвиняемым.
Или эпизод шоу, в котором обвиняемым в течение месяца не давали ознакомиться с материалами дела. Если вы видите, что процесс затягивается, почему бы не ускорить его и не дать возможность сторонам параллельно ознакомиться с делом? Ведь это вполне распространенная практика. Ни один человек не будет (да и не сможет) читать все 16 томов одновременно.
Давайте на минуту представим, что речь идет о 15 нападавших, 5 пострадавших и 100 томах уголовного дела. По логике, такой процесс должен затянуться на несколько лет.
Если бы Франц Кафка был жив, наверняка он был уже приступил к написанию сиквела «Процесса».
Как и в любом нормальном
Она собирала митинги (пришло 12 человек), устроила ад в инстаграме Кокорина, когда в течение нескольких дней с периодичностью в одну минуту по кругу публиковались перепосты людей, которые упоминали имя Александра. Ничего кроме стыда и недоумения подобные акции не вызвали. Хотя боты остались довольны. Но отношение к проблеме Кокорина и Мамаева они едва ли изменили в лучшую сторону.
По другую сторону — люди, которые целенаправленно вызывали негатив в адрес футболистов. Сначала было письмо с угрозами в адрес суда с требованием освободить обвиняемых. Затем появилось провокационное письмо от Александра в решившем хайпануть на теме издании.
И тысячи постов и комментариев в социальных сетях, общий посыл которых можно сформулировать кратко: «Пущай посидят».
К сожалению, то, что происходит сейчас вокруг Кокорина и Мамаева, — это не шоу. На кону стоит уже даже не репутация футболистов, а их судьбы. В то время, как «Зенит» и «Краснодар» готовятся к возобновлению чемпионата России и еврокубков, Кокорин и Мамаев находятся в тесном замкнутом пространстве без возможности играть в футбол. А в случае с Александром речь идет еще и о не до конца восстановившемся после «крестов» колене.
В «Зените» Кокорина полностью поддерживают и ждут обратно. Сергей Семак прямо говорит об этом в послематчевых комментариях, футболисты упоминают Сашу в интервью и надеются, что он сможет усилить команду весной. «Зенит» даже не исключил футболиста из заявки на Лигу Европы. Никто не рассматривает Кокорина как человека из прошлого. Он в команде. Просто
Надежд на то, что уже на этой неделе парни окажутся со своими семьями, все меньше. Но тем, кто запустил все это, хочется сказать: «Заканчивайте, уже не увлекательно». И каждый последующий сезон будет еще хуже предыдущего. Прямо как в сериале «Как я встретил вашу маму».