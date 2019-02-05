«Марибор» не покорился Каррере, а теперь и Кононову. «Спартак» снова сыграл вничью со словенцами

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» — «Марибор» — 1:1 (1:1)

Голы: Мельгарехо, 6 (1:0). Дервишевич, 15 — с пенальти (1:1).

«Спартак»: Максименко (Селихов, 46), Рассказов, Джикия, Кутепов (Боккетти, 75), Айртон (Комбаров, 46), Мельгарехо (Ломовицкий, 46), Глушаков (Зобнин, 46), Гулиев (Фернанду, 46), Ханни, Луиз Адриану (Ташаев, 46), Зе Луиш (Мелкадзе, 70).

«Марибор»: Пирич, Клинар (Милец, 72), Вилер, Шулер (Райчевич, 81), Млакар (Жугель, 67), Крамарич (дос Сантос, 46), Ивкович, Крецу (Врховец, 67), Хотич, Дервишевич (Пихлер, 67), Захович (Таварес, 67).

Предупреждения: Крамарич, 29. Гулиев, 37. Млакар, 39. Ханни, 61. Крецу, 62. Милец, 78. Комбаров, 85.

Судья: Балиян (Армения).

05 февраля. Белек. Стадион «Maxx Royal Hotel Field A».

Прообраз основного состава?

В это межсезонье у «Спартака» пока нет проходных матчей, лишенных интриги. Даже встреча с ташкентским «Локомотивом» в Дубае — и та была интересна, ведь красно-белым противостояла лучшая команда Узбекистана трех последних лет. В конце концов, это был первый матч спаратковцев в 2019-м. Что уж говорить про «Марибор» — команду, две ничьи с которым в групповом этапе Лиги чемпионов осенью 2017-го, по сути, лишили команду Массимо карреры возможности выхода в плей-офф турнира.

С тех пор прошло немногим больше года, но оба соперника изменились значительно. У того же «Марибора» в стартовом составе во вторник вышли всего два человека, принимавших участие в обидной игре на «Открытие Арене», когда словенцы отыгрались на второй добавленной минуте. Кстати, отличившийся тогда Ясмин Мешанович все еще в «Мариборе», и сейчас регулярно забивает в чемпионате Словении, но главный тренер Дарко Миланич решил не выпускать на «Спартак» всю основу.

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Тут нужно сказать, что «Марибор» нацелен на атаку не меньше, чем нынешний «Спартак». Возможно, короткого и среднего паса у словенцев намного меньше, зато есть высокий агрессивный прессинг, много голов и сумасшедшая конкуренция среди форвардов. В чемпионате Словении «Марибор» забил 55 мячей в 19 матчах — на 14 больше, чем ближайший преследователь. При этом в списке лучших бомбардиров первенства нет ни одного мариборского игрока.

Олег Кононов, в отличие от коллеги, впервые в этом межсезонье выпустил на поле состав, очень похожий на костяк «старта» к началу чемпионата. В обороне с железной связкой основных защитников Рассказов — Кутепов — Джикия (пока Жиго все еще восстанавливается) вышел Айртон, в центре полузащиты появились Глушаков и Гулиев, по краям — Мельгарехо и Ханни. В атаке у «Спартака» играли Луиз Адриану и Зе Луиш, номинально образуя 4−4−2. Хотя сам Кононов еще на первом сборе в Дубае говорил, что бразилец может опускаться на позицию «десятки», и схема может трансформироваться в более привычные для него 4−2−3−1.

В воротах с «Марибором» начал Александр Максименко. В «Спартаке» все еще продолжается борьба за звание основного голкипера, и тренерскому штабу еще предстоит решить эту проблему. В Турции помог случай: Александр Селихов почувствовал боль в спине после одной из тренировок, поэтому в понедельник ему дали отдохнуть, а в игре с «Марибором» оставили в запасе и выпустили на второй тайм.

Снова быстрый гол

Победный матч с «Локомотивом» в Катаре начался с перфоманса Айртона, который удачно подключился к атаке и уже на первой минуте открыл счет. В Турции «Спартак» тоже начал активно, и Айртон снова был самым заметным, правда уже со знаком «минус». Дважды, находясь под прессингом, он отдал мяч сопернику: благо, что ни к чему опасному эти моменты не привели.

А вот высокий прессинг Кононова сделал свое дело — спартаковцы снова забили быстрый гол. «Марибор» замешкался при выходе из обороны в атаку, Гулиев подставил ногу, а Мельгарехо сумел мяч перехватить. Стеночка с Зе Луишем, сыгравшего пяткой, хлесткий удар в ближний угол — и счет в матче открыт. Что-то подсказывает, что в весенней части сезона «Спартак» будет забивать такие голы регулярно. Кононов точно этого хотел бы.

Потеря концентрации после забитого мяча — то, на что тренер «Спартака» обращал внимание еще до наступления зимнего перерыва после первых матчей на своем новом месте, ее бы Кононов как раз хотел бы исключить. Но пока этого у красно-белых не получается. После того, как команда повела в счете, «Марибор» сумел организовать несколько атак, и далеко не со всеми спартаковцы справлялись.

Первой ласточкой стал удар Дервишевича с дальней дистанции. Удар габаритного форварда игроки центральной зоны заблокировать не успели, благо мяч пролетел выше ворот. Но через пару минут снова через центр прорвался Лука Захович, сын знаменитого Златко Заховича, и Джикии ничего не оставалось, как нарушать правила. Максименко угадал направление удара Дервишевича с «точки», но тот попал в самый угол — повторить подвиг, совершенный в игре против «Ростова», у него не получилось.

Темнота молодежи «Спартака» не помогла

Вторую половину тайма «Спартак» провел неважно. Возможно, сказываются двухразовые тренировки: в таком режиме красно-белые живут практически месяц — с 9 января. У «Марибора» было еще несколько голевых моментов, но словенцы их не реализовали, а вот у «Спартака» моменты перестали возникать напрочь. Что показательно: соперник красно-белых постоянно пытался разрезать центр обороны проникающей передачей, и периодически это получалось. Проблемы в обороне, которые приводили к голам до зимней паузы, у «Спартака» все еще никуда не делись.

Ко второму тайму в Белеке потемнело, а осветительные мачты, судя по телевизионной картинке, не особо справлялись с возложенными на них задачами. «Спартак» должен был к такому быть готов: добрую половину тренировок в Катаре красно-белые провели на поле академии «Эспаир», которое тоже освещалось по остаточному принципу. «Темнота — друг молодежи», не зря же команда Кононова так омолодилась в межсезонье.

Однако к результату в этот вторник этот факт не привел. Тренерский штаб уже в перерыве поменял половину состава. Из примечательного — на поле вышел Фернанду, который совсем недавно вернулся к тренировкам в общей группе. Похоже, восстановление бразильца проходит успешно. Чуть позже на поле появился и Боккетти, такими темпами оба легионера будут в строю к началу чемпионата.