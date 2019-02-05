«Енисей» подписал защитника из норвежского «Молде»
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Сенегальский защитник Бабакар Сарр, выступавший за норвежский «Молде», пополнил состав «Енисея», сообщается на официальном сайте красноярского футбольного клуба.
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Сенегальский защитник Бабакар Сарр, выступавший за норвежский «Молде», пополнил состав «Енисея», сообщается на официальном сайте красноярского футбольного клуба.
Подробности перехода 27-летнего футболиста не уточняются.
В минувшем сезоне Сарр сыграл 27 матчей в чемпионате Норвегии и забил четыре гола.