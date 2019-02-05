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20:51 (мск), источник: Р-Спорт

«Енисей» подписал защитника из норвежского «Молде»

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Сенегальский защитник Бабакар Сарр, выступавший за норвежский «Молде», пополнил состав «Енисея», сообщается на официальном сайте красноярского футбольного клуба.

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Подробности перехода 27-летнего футболиста не уточняются.

В минувшем сезоне Сарр сыграл 27 матчей в чемпионате Норвегии и забил четыре гола.

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