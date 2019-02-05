«Зенит» и «Спартак» — в топ-100 самых богатых клубов мира по версии Soccerex
Компания Soccerex Football Finance опубликовала список из 100 самых богатых клубов мира.
Компания Soccerex Football Finance опубликовала список из 100 самых богатых клубов мира.
При составлении рейтинга учитывались пять составляющих: стоимость активов, материальные активы, денежные средства на счетах, инвестиции владельца и чистые долги.
Первое место в рейтинге занял «Манчестер Сити», который получил от экспертов оценку 4,21. Второе место у «ПСЖ» (3,84). В тройку также вошла «Бавария» (2,67).
В топ-100 попали российские клубы «Зенит» и «Спартак», которые заняли, соответственно, 29-е и 42-е места.
Топ-10 самых богатых клубов мира выглядит так:
1. «Манчестер Сити» (Англия) — 4,21
2. «ПСЖ» (Франция) — 3,84
3. «Бавария» (Германия) — 2,67
4. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — 2,66
5. «Арсенал» (Англия) — 2,43
6. «Реал» (Испания) — 2,38
7. «Барселона» Испания — 2,05
8. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1,99
9. «Ювентус» (Италия) — 1,96
10. «Челси» (Англия) — 1,89
…
29. «Зенит» (Россия) — 0,77
42. «Спартак» (Россия) — 0,59.