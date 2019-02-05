«Зенит» и «Спартак» — в топ-100 самых богатых клубов мира по версии Soccerex

Источник: РИА "Новости"

При составлении рейтинга учитывались пять составляющих: стоимость активов, материальные активы, денежные средства на счетах, инвестиции владельца и чистые долги.

Первое место в рейтинге занял «Манчестер Сити», который получил от экспертов оценку 4,21. Второе место у «ПСЖ» (3,84). В тройку также вошла «Бавария» (2,67).

В топ-100 попали российские клубы «Зенит» и «Спартак», которые заняли, соответственно, 29-е и 42-е места.

Топ-10 самых богатых клубов мира выглядит так: