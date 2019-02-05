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21:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» и «Спартак» — в топ-100 самых богатых клубов мира по версии Soccerex

Компания Soccerex Football Finance опубликовала список из 100 самых богатых клубов мира.

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Источник: РИА "Новости"

При составлении рейтинга учитывались пять составляющих: стоимость активов, материальные активы, денежные средства на счетах, инвестиции владельца и чистые долги.

Первое место в рейтинге занял «Манчестер Сити», который получил от экспертов оценку 4,21. Второе место у «ПСЖ» (3,84). В тройку также вошла «Бавария» (2,67).

В топ-100 попали российские клубы «Зенит» и «Спартак», которые заняли, соответственно, 29-е и 42-е места.

Топ-10 самых богатых клубов мира выглядит так:

1. «Манчестер Сити» (Англия) — 4,21
2. «ПСЖ» (Франция) — 3,84
3. «Бавария» (Германия) — 2,67
4. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — 2,66
5. «Арсенал» (Англия) — 2,43
6. «Реал» (Испания) — 2,38
7. «Барселона» Испания — 2,05
8. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1,99
9. «Ювентус» (Италия) — 1,96
10. «Челси» (Англия) — 1,89

29. «Зенит» (Россия) — 0,77
42. «Спартак» (Россия) — 0,59.

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