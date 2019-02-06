Новичок «Енисея» Сарр обвиняется в изнасиловании
Новичок красноярского «Енисея» полузащитник Бабакар Сарр является фигурантом дела об изнасиловании, сообщает Nettavisen.
Новичок красноярского «Енисея» полузащитник Бабакар Сарр является фигурантом дела об изнасиловании, сообщает Nettavisen.
По словам издания, 27-летний футболист обвиняется в насильственных действиях сексуального характера и 14 февраля будет должен явиться в суд в Норвегии. Расследование дела продолжается. При этом для Сарра это уже не первое обвинение подобного характера — аналогичные дела в его отношении заводились дважды, однако в обоих случаях его вина не была доказана.
По информации источника, последний эпизод произошёл в отеле в центре Осло в ноябре прошлого года. Утверждается, что помимо Сарра в помещении находились ещё один мужчина и две женщины. 26 числа того же месяца футболист был задержан полицией и провёл 12 часов на допросе.
В августе прошлого года Сарр уже появлялся в суде по делу об изнасиловании. Обвинения были сняты, однако он был вынужден заплатить пострадавшей стороне компенсацию.
Отмечается, что представители сенегальского футболиста отрицают факт возможного наказания и утверждают, что дело будет закрыто.