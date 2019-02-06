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10:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Новичок «Енисея» Сарр обвиняется в изнасиловании

Новичок красноярского «Енисея» полузащитник Бабакар Сарр является фигурантом дела об изнасиловании, сообщает Nettavisen.

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Источник: AP 2019

По словам издания, 27-летний футболист обвиняется в насильственных действиях сексуального характера и 14 февраля будет должен явиться в суд в Норвегии. Расследование дела продолжается. При этом для Сарра это уже не первое обвинение подобного характера — аналогичные дела в его отношении заводились дважды, однако в обоих случаях его вина не была доказана.

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По информации источника, последний эпизод произошёл в отеле в центре Осло в ноябре прошлого года. Утверждается, что помимо Сарра в помещении находились ещё один мужчина и две женщины. 26 числа того же месяца футболист был задержан полицией и провёл 12 часов на допросе.

В августе прошлого года Сарр уже появлялся в суде по делу об изнасиловании. Обвинения были сняты, однако он был вынужден заплатить пострадавшей стороне компенсацию.

Отмечается, что представители сенегальского футболиста отрицают факт возможного наказания и утверждают, что дело будет закрыто.

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