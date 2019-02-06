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11:13 (мск), источник: ТАСС

ФК «Урал» выберет лучшего болельщика и заключит с ним однодневный контракт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» заключит однодневный контракт с болельщиком — победителем конкурса на звание «Мистер “Урал”», который впервые пройдет в феврале 2019 года. Выигравший конкурс получит именную форму и сможет принять участие в тренировке вместе с игроками команды, сообщил в среду ТАСС пресс-атташе футбольного клуба Никита Медведевских.

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Источник: РИА "Новости"

«В этом году мы впервые проводим конкурс на звание “Мистер “Урал””, он будет приурочен ко Дню защитника Отечества. Конкурс состоит из двух этапов, в рамках первого этапа мы попросим болельщиков записать видео о себе и ответить на несколько вопросов. Из всех участников мы выберем восемь финалистов, которые затем проявят себя в разных конкурсах, в том числе интеллектуальных. Главное — чтобы мы поняли, что это самый преданный болельщик клуба», — сказал Медведевских.

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Финал конкурса состоится 24 февраля, победитель получит возможность заключить однодневный контракт с клубом. «Болельщик сможет почувствовать себя в роли футболиста: получит именную игровую форму, пройдет медобследование, получит рекомендации по улучшению своей игровой формы и поучаствует в тренировке вместе с командой под руководством главного тренера Дмитрия Парфенова. Не исключено, что победитель также сможет поехать на тренировочную базу команды», — добавил Медведевских.

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