ФК «Урал» выберет лучшего болельщика и заключит с ним однодневный контракт
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб Российской
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб Российской
«В этом году мы впервые проводим конкурс на звание “Мистер “Урал””, он будет приурочен ко Дню защитника Отечества. Конкурс состоит из двух этапов, в рамках первого этапа мы попросим болельщиков записать видео о себе и ответить на несколько вопросов. Из всех участников мы выберем восемь финалистов, которые затем проявят себя в разных конкурсах, в том числе интеллектуальных. Главное — чтобы мы поняли, что это самый преданный болельщик клуба», — сказал Медведевских.
Финал конкурса состоится 24 февраля, победитель получит возможность заключить однодневный контракт с клубом. «Болельщик сможет почувствовать себя в роли футболиста: получит именную игровую форму, пройдет медобследование, получит рекомендации по улучшению своей игровой формы и поучаствует в тренировке вместе с командой под руководством главного тренера Дмитрия Парфенова. Не исключено, что победитель также сможет поехать на тренировочную базу команды», — добавил Медведевских.