ФК «Урал» выберет лучшего болельщика и заключит с ним однодневный контракт

«В этом году мы впервые проводим конкурс на звание “Мистер “Урал””, он будет приурочен ко Дню защитника Отечества. Конкурс состоит из двух этапов, в рамках первого этапа мы попросим болельщиков записать видео о себе и ответить на несколько вопросов. Из всех участников мы выберем восемь финалистов, которые затем проявят себя в разных конкурсах, в том числе интеллектуальных. Главное — чтобы мы поняли, что это самый преданный болельщик клуба», — сказал Медведевских.