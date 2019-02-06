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13:38 (мск), источник: ТАСС

РФС запретил «Рубину» регистрировать новых футболистов до выплаты компенсации Кудряшову

ТАСС, 6 февраля. Российский футбольный союз (РФС) запретил казанскому «Рубину» регистрировать новых игроков до выплаты компенсации за расторжение контракта с защитником Федором Кудряшовым. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Источник: РИА "Новости"

Кудряшов и «Рубин» расторгли контракт 10 января. Соглашение футболиста с казанским клубом было рассчитано до 30 июня 2019 года. Позднее 31-летний защитник подал на казанский клуб заявление в палату по разрешению споров РФС из-за долгов по зарплате. 4 февраля Кудряшов забрал заявление, так как стороны договорились о заключении мирового соглашения.

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Кудряшов выступал за казанскую команду с лета 2017 года, в составе «Рубина» защитник провел 38 матчей. Ранее футболист играл в московском «Спартаке», грозненском «Тереке», «Ростове», «Химках», «Томи» и «Краснодаре». Сейчас Кудряшов является игроком турецкого «Истанбула», в который он перешел 1 февраля. В турнирной таблице чемпионата Турции клуб занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

В 2018 году Кудряшов в составе сборной России принял участие в домашнем чемпионате мира, где российская команда дошла до стадии четвертьфинала, на которой уступила сборной Хорватии (2:2, 3:4 — пенальти).

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