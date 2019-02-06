Адвокат Мамаева: Cледствие не дает ознакомиться с одним из томов дела

Тверской суд Москвы в среду рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Кокорину и Мамаеву. Во вторник в распоряжение РИА Новости поступило открытое письмо Кокорина, в котором футболист принес извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу за то, что подвел их и не может помочь в соревнованиях. Кокорин также извинился за то, что не сдержался, и признался, что полностью усвоил полученный урок, и ему хотелось бы выйти на свободу и активно заняться спортом.
«Прошу следователя представить график ознакомления потерпевшими с материалами дела», — сказал Бушманов.
Он добавил, что данные сведения находятся в 17-м томе, который не был выдан обвиняемым при ознакомлении с материалами дела.
При этом адвокат отметил, что не было никаких сведений о препятствиях у потерпевших для ознакомления с делом в конце 2018 года, из-за чего были задержаны сроки ознакомления с материалами дела обвиняемыми.
«Это такой беспрецедентный срок — 35 дней», — добавил Бушманов.
Остальные адвокаты поддержали ходатайство Бушманова, но судья Ольга Затомская отказала в его удовлетворении.
В начале заседания следователь представил графики ознакомления с материалами дела обвиняемыми, а также добавил, что все потерпевшие ознакомились с материалами дела. При этом ранее защита фигурантов дела заявляла, что потерпевшие отказались знакомиться с материалами дела.
Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.
Первый, по данным следствия, произошел около 8.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы «Пекин» напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины.
Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу. Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Санкция только статьи «хулиганство» предполагает до семи лет заключения.