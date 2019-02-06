Адвокат Мамаева: Cледствие не дает ознакомиться с одним из томов дела

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Тверской суд Москвы в среду рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Кокорину и Мамаеву. Во вторник в распоряжение РИА Новости поступило открытое письмо Кокорина, в котором футболист принес извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу за то, что подвел их и не может помочь в соревнованиях. Кокорин также извинился за то, что не сдержался, и признался, что полностью усвоил полученный урок, и ему хотелось бы выйти на свободу и активно заняться спортом.

«Прошу следователя представить график ознакомления потерпевшими с материалами дела», — сказал Бушманов.

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Он добавил, что данные сведения находятся в 17-м томе, который не был выдан обвиняемым при ознакомлении с материалами дела.

При этом адвокат отметил, что не было никаких сведений о препятствиях у потерпевших для ознакомления с делом в конце 2018 года, из-за чего были задержаны сроки ознакомления с материалами дела обвиняемыми.

«Это такой беспрецедентный срок — 35 дней», — добавил Бушманов.

Остальные адвокаты поддержали ходатайство Бушманова, но судья Ольга Затомская отказала в его удовлетворении.

В начале заседания следователь представил графики ознакомления с материалами дела обвиняемыми, а также добавил, что все потерпевшие ознакомились с материалами дела. При этом ранее защита фигурантов дела заявляла, что потерпевшие отказались знакомиться с материалами дела.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.

Первый, по данным следствия, произошел около 8.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы «Пекин» напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины.