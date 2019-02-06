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15:45 (мск), источник: Р-Спорт

Кокорин и Мамаев останутся под стражей до 8 апреля

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду продлил срок содержания под стражей футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, его брату Кириллу и Александру Протасовицкому до 8 апреля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Источник: Р-Спорт

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения на два месяца, до 8 апреля», — огласила постановление судья Ольга Затомская.

Возле здания суда два активиста устроили пикет с плакатами в поддержку нападающего «Зенита» Кокорина, поддержать его пришла также жена Дарья и родители. Алана Мамаева лично не присутствовала, однако в зале были ее адвокат и подруга, сопровождавшая на прошлом заседании.

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Дело содержит 16 томов, при этом обвиняемые начали знакомиться с материалами только в конце января. Потерпевшие и их адвокаты отказались знакомиться с материалами, ссылаясь на занятость. По мнению защиты, это нарушает соблюдение сроков разумности расследования дела, согласно статье 6.1 УПК РФ, за счет удержания под стражей обвиняемых.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел, по данным следствия, когда у гостиницы «Пекин» они напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины.

Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где избила главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них по лицу.

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Ранее в распоряжение РИА Новости поступило письмо Кокорина, в котором футболист принес извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу за то, что подвел их и не может помочь в соревнованиях, а также признался, что полностью усвоил полученный урок, и ему хотелось бы выйти на свободу и заняться спортом.

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