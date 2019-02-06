«Я вообще теряю веру в закон». Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО еще на 2 месяца
Очень странная история.
Очень странная история.
Сегодня в зале Тверского районного суда было рассмотрено ходатайство о продлении срока содержания под стражей Александра Кокорина и Павла Мамаева. По опыту предыдущих заседаний в изменение меры пресечения на более мягкую не верили даже их адвокаты.
— Продление срока необходимо, чтобы ознакомиться с делом и составить заключение, а также направить дело прокурору, — заявил следователь. — Продление на два месяца считается разумным сроком для проведения процессуальных действий.
В отличие от заседаний в Московском городском суде, здесь обвиняемых не выводили по видеосвязи, а привезли лично. За полчаса до предполагаемого начала в здание суда заехал полицейский автозак, но рассмотреть футболистов было невозможно.
У суда, как всегда, был ажиотаж. Десятки журналистов, фотографов и телекамер буквально облепили вход в здание. В зале их уже ждали футболисты — Кокорины прятали лицо в капюшон, пока подруга Александра Дарья Валитова и мать Светлана едва сдерживали слезы. Алана Мамаева на заседание не приехала.
Заседание началось с традиционных протокольных съемок и представления обвиняемых.
— Нам вас не слышно, — обратился к судье Мамаев.
Адвокат Андрей Ромашов вновь настаивал на изменении меры пресечения на более мягкую: залог размером в 10,4 млн рублей или домашний арест. В суде были представлены медицинские справки от врачей РФС и «Зенита» о том, что после разрыва крестообразных связок в матче с «Лейпцигом» Кокорину требуется продолжать специальный курс реабилитации.
За Кирилла, как и раньше, залог никто не предложил. Зато адвокат Вячеслав Барик предоставил в суде свидетельства о наличии квартиры в собственности матери, в которой младший Кокорин мог бы находиться под домашним арестом.
Выступление адвоката
Нет никаких причин, чтобы содержать Кирилла под стражей. Особенно с учетом его возраста, рода деятельности. У него нет ни финансовых ресурсов, ни, при всем уважении, интеллектуальных.
От такого заявления защитника смех не смогла сдержать даже мать Кирилла.
— Я вообще теряю веру в закон, — чистосердечно признался адвокат судье и пару раз вступил с ней в словесную перепалку.
— Не надо играть на публику. Вы думаете, что говорите? Проявите немного адвокатской этики! — то и дело перебивала Барика судья.
— Свидетель слышала оскорбление на букву «е». Глагол. Ой, нет. Какая ж часть речи… Прилагательное! Что «они -…»! — еще раз рассмешил публику адвокат, прежде чем дали слово самому Кириллу.
В отличие от других обвиняемых, Кирилл не просто согласился со словами защитника, но и ответил в суде сам:
— Я полтора года назад сдал ЕГЭ, — заявил Кокорин, в «интеллектуальных ресурсах» которого еще полчаса сомневался его адвокат. — А меня выставляют
Адвокат Мамаева Игорь Бушманов настаивал на нарушении в расследовании дела:
— Прошу приобщить к материалам дела копии постановления прокурора о нарушении при расследовании материалов уголовного дела, а также жалобы о волоките в расследовании. Прилагаем характеристики по месту жительства и получение уведомления Соловчуком о получении материальной компенсации за причиненный ущерб.
Как и на предыдущих заседаниях, доводы защиты показались судье недостаточными. После часового совещания ходатайство следствия о продлении содержания футболистов под стражей было удовлетворено. Судья долго и тихо зачитывала постановление.
Так долго, что никто из родственников уже не мог сдерживать эмоций: плакала и мама Кокориных, и Дарья Валитова.
Александр не отводил глаз от подруги, жестом умоляя ее вытереть слезы, и улыбался. Остальные обвиняемые тоже восприняли новость спокойно. В СИЗО Кокорин, Мамаев и другие останутся минимум до 8 апреля.